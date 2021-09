Cât de greu ar fi pentru China să scufunde un portavion al Statelor Unite. „Vom vedea cât de speriată este America”

Pentru oricare din armatele lumii, a încerca să scufunde un portavion american, presupune mai întâi că trebuie să îl lovească. Iar acest lucru nu este ușor. Niciun portavion nu navighează fără o flotilă aeriană cu până la 50 de avioane de vânătoare plus câteva distrugătoare, crucișătoare și submarine care îl escortează în permanență. Un zid virtual de armament defensiv înconjoară portavionul la o distanță de câteva sute de mile.

Un amiral chinez a declarat în urmă cu câțiva ani că Beijingul ar putea rezolva disputele teritoriale ale Chinei prin scufundarea a două portavioane ale marinei SUA și uciderea a mii de marinari americani.

Amenințarea vice-amiralului Lou Yuan nu este una goală. Armata chineză a desfășurat o serie de arme pe care le-a dezvoltat special pentru a viza portavioanele americane. Lou a făcut comentariul său provocator pe 20 decembrie 2018 la un summit al industriei militare, scrie publicația National Interest.

„Lucrul de care Statele Unite se tem cel mai mult este să aibă victime”, a declarat Lou, autor anti-american, comentator social și teoretician militar la Academia PLA de Științe Militare.

Scufundarea unui singur portavion ar putea ucide 5.000 de americani, a subliniat Lou. Dacă scufundăm două dublăm acest bilanț. „Vom vedea cât de speriată este America după ce a pierdut 10.000 de marinari”, a spus amiralul chinez.

Lăsând deoparte probabilitatea izbucnirii unui război pe scară largă între cele două puteri și economii militare din lume, scufundarea unui portavion este mai ușor de imaginat decât de făcut. Istoria subliniază dificultatea întreprinderii.

În 1964, sabotorii Viet Cong au reușit să distrugă și să scufunde temporar fostul portavion al marinei americane Card, în timp ce nava, care funcționa apoi ca feribot de avioane pentru Comandamentul Militar de Sealift al SUA, era ancorată în Saigon.

Dar ultima dată când cineva a scufundat definitiv un portavion al Marinei SUA în luptă a fost în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Doisprezece portavioane americane au fost scufundate în timpul războiului, de obicei în urma atacurilor aeriene intensive. Ultimul care s-a scufundat, USS Bismarck Sea, a fost victima avioanelor kamikaze japoneze în februarie 1945.

În deceniile următoare, portavioanele americane au suferit accidente grave, inclusiv coliziuni și incendii, dar niciunul nu s-a scufundat. Este foarte dificil să scufunzi o navă plutitoare, lungă de o mie de metri, care este în mare parte din oțel.

Marina americană știe acest lucru din experiență. În 2005, marina SUA a luat la țintă portavionul dezafectat America, pentru a determina cât de multe bombardamente ar putea suporta nava înainte de a aluneca sub valuri.

"Nava a fost lovită de explozii atât deasupra cât și sub linia de plutire", a explicat reporterul din zona de război Tyler Rogoway în 2018. "După aproape patru săptămâni de bombardament continuu, portavionul a fost scufundat. La 14 mai 2005, pupa navei a dispărut dedesubtul liniei de plutire și nava și-au început călătoria către fundul mării".

"America a rezistat până la patru săptămâni de abuz și a cedat în fața mării doar după ce echipele de demolare au scufundat nava intenționat o dată pentru totdeauna”.

Un alt caz celebru este și nava ponton, în formă de portavion, pe care Iranul a construit-o ca țintă la scară pentru un joc de război din 2015. În timp ce era mică în comparație cu un portavion real, nava ponton a reușit să suporte un asalt intens. "Iranul a lovit portavionul fals cu un baraj de rachete anti-nave", a raportat Rogoway.

Cu toate acestea, portavionul fals a rămas aparent pe linia de plutire.

Bandar Abbas, #Iran , Imagery from Google Earth shows restoration is complete to their training Aircraft Carrier, now home to model fighter jets for additional training capabilties. pic.twitter.com/JdPZWl6wat

Capacitățile militare ale Iranului nu sunt neapărat foarte impresionante, în timpul unor exerciții din luna mai a anului 2020, o rachetă anti-navă care ar fi trebuit să lovească macheta portavionului SUA a lovit o navă iraniană, ucigând 19 marinari.

New imagery from yesterday shows the capsized #IRGC replica of the Nimitz Class Carrier appears to have listed more outside of Bandar Abbas Port, #Iran. She appears more listed here than previous imagery from the 31st July. The depth here is a reported 14m. Fun to reclaim.... pic.twitter.com/tKTHJAaGCS