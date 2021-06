Statele Unite nu sunt gata pentru un razboi cu China. Pentagonul in pericol sa piarda o confruntare cu Beijingul

In martie, amiralul Philip Davidson, comandantul trupelor armate americane din Pacific a avertizat ca in urmatorii sase ani, armata Chinei o "va depasi" pe cea a SUA si va schimba echilibrul de forte din zona Asiei de Est, potrivit unei analize din Foreign Affairs Multi analisti militari au ajuns la concluzia ca in prezent, daca China ar alege sa cucereasca Taiwanul, Armata Populara de Eliberare a Beijing-ului ar putea infrange orice forte americane care ar incerca sa-i stea in cale.Aceasta furtuna care s-a adunat deasupra lumii reprezinta rezultatul inevitabil al ascensiunii Chinei si al declinului Washington -ului. Statele Unite au resurse mari si o strategie viabila pentru a contracara expansiunea militara a Beijing-ului.Pentru a schimba cursul, administratia Biden trebuie sa dispuna armatei sa se concentreze asupra descurajarii Chinei si reducerii altor misiuni. Aceasta miscare trebuie sa se reliefeze in bugetul Apararii si in strategia nationala.Pe de alta parte, trebuie remarcat faptul ca de zeci de ani cheltuielile militare ale Chinei au crescut foarte mult. Beijing-ul are frontiere maritime sau terestre cu 19 tari, dintre care cu 10 are dispute teritoriale.Statele Unite, in loc sa astepte izbucnirea unui razboi in regiunea Asia-Pacific, cand ar putea constata ca are portavioane vulnerabile acolo, mai bine ar incepe sa instaleze un "camp de mine" de inalta tehnologie in zona, prin pozitionarea unor sisteme de lansatoare de rachete, drone si senzori marini.Actualmente, SUA se bazeaza pe un numar mic de nave de razboi si avioane de lupta, care opereaza in baze expuse, exact tipurile de forte pe care China le-ar putea distruge intr-un atac preventiv.Concluzia analizei este ca Statele Unite trebuie sa impuna Pentagonului sa se concentreze asupra luptei de mare intensitate cu China, in special din stramtoarea Taiwan, unde exista cea mai mare amenintare a unui razboi.