Demonstraţie de forţă a marinei Statelor Unite. Submarin nuclear, folosit pentru a scufunda fregata USS Ingraham VIDEO

Manevrele militare SINKEX au fost parte a Large Scale Exercise (LSE) 2021, un amplu şi complex exerciţiu militar desfăşurat de U.S. Fleet Forces Command, U.S. Pacific Fleet, şi U.S. Naval Forces Europe în largul coastelor insulelor Hawaii, în perioada 02-16 august 2021, scrie publicația DefenseRomania.ro Manevrele militare SINKEX a fost axate pe utilizarea diverselor capabilități militare pe care atât U.S. Navy, cât şi U.S. Marine Corps, le au în momentul de fată în serviciu. Saptămâna trecută una din secvențele exercițiului SINKEX a constant în scufundarea fregatei USS Ingraham , ieșită din serviciul Marinei.Dar, din câte se pare, bătrâna fregată USS Ingraham a fost scufundată cu o torpilă Mk 48, lansată de la bordul submarinului nuclear american USS Chicago.Publicaţia de The War Zone precizează că în prima jumătate a videoclipului, prezentat recentă de U.S. Navy, începe cu o serie de imagini în care pot fi observate diferite sisteme de arme utilizate în cadrul manevrelor militare SINKEX.În ordinea apariției, sunt avioane de patrulare marină P-8A Poseidon și avioane de vânătoare F / A-18C / D Hornet ale U.S. Marine Corps - înarmate cu rachete anti-navă AGM-84D Harpoon, o rachetă Harpoon UGM-84D pregătită pentru lansare la bordul submarinului USS Chicago, sistemul de lansare fără pilot Expeditionary Ship-Marine Expeditionary System (NMESIS) – echipat cu rachete Naval Strike Missile (NSM), avioane F / A-18E / F Super Hornet ale U.S. Navy – înarmate cu bombe ghidate AG-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW).