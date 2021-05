Inovatie la bombardierele americane. Metoda geniala prin care sunt ascunse aeronavele pe radarele inamice VIDEO

Lichidul inventat recent, de o echipa de ingineri de la Universitatea Carolina de Nord, se va putea aplica rapid pe corpul bombardierelor si avioanelor de lupta, fara a sacrifica design-ul si performantele acestora, potrivit Daily Mail Stratul de vopsea ceramica este "mai dur decat nisipul", atunci cand el se usuca complet, rezistand conditiilor dure de zbor al avioanelor invizibile ale Statelor Unite. Noul lichid poate rezista la temperaturi de peste 1.670 de grade Celsius si va oferi o acoperire mai intensa.Testele de laborator realizate de catre cercetatori au dezvaluit faptul ca noua vopsea ceramica poate absorbi mai mult de 90% din undele radar, fiind superioara materialelor din prezent, care ajung la maximum 80%, procent de retinere.Astfel, bombardierele B-2 Spirit vor putea fi acoperite cu noul pigment, in doar una sau doua zile. Mentionam ca aceste modele de avioane invizibile, care au fost introduse in flora Air Force incepand cu anul 1997, au performante exceptionale, putand atinge viteze de pana la 1.010 kilometri pe ora, avand o autonomie de pana la 11.000 de kilometri.De asemenea, B-2 Spirit poate efectua misiuni de atac la mari altitudini, de pana la 15.000 de metri, existand si posibilitatea de alimentare a acestuia in timpul zborului. Are capacitatea de a transporta rachete conventionale si nucleare.