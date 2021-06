Statele Unite isi reduc efectivele armate din Orientul Mijlociu. "Mentinem o prezenta militara robusta in regiune"

Secretarul Apararii, Lloyd Austin, "a ordonat sa retraga in aceasta vara din regiune anumite forte si capacitati, in principal echipamente de aparare antiaeriana", a indicat intr-un comunicat o purtatoare de cuvant a Pentagonului, comandantul Jessica McNulty."Unele din aceste echipamente vor fi returnate in Statele Unite pentru intretinere si reparatii devenite foarte necesare. Altele vor fi reamplasate in alte regiuni", a adaugat ea.Purtatoarea de cuvant nu a precizat daca aceste echipamente vor fi transferate in regiunea indo-pacifica, unde Pentagonul doreste sa isi concentreze eforturile in fata ascensiunii Chinei."Nu vom oferi detalii", a subliniat ea.Potrivit Wall Street Journal, Pentagonul a inceput la inceputul lunii iunie sa retraga opt baterii antiracheta din Irak , Kuweit, Iordania si Arabia Saudita , precum si un scut antiracheta THAAD care fusese desfasurat in Arabia Saudita.Fiecare baterie antiracheta necesita prezenta a cateva sute de militari, iar retragerea lor inseamna plecarea a mii de soldati americani din regiune."Mentinem o prezenta militara robusta in regiune, adecvata tinand cont de amenintare, si suntem increzatori ca aceste schimbari nu vor afecta interesele noastre de securitate nationala", a afirmat purtatoarea de cuvant."De asemenea, ne mentinem flexibilitatea de a returna rapid forte in Orientul Mijlociu, daca este necesar", a adaugat ea.Statele Unite isi retrag in prezent toate fortele din Afganistan si si-au redus la 2.500 efectivele militare din Irak anul trecut.Mai multe baterii Patriot au fost trimise ca intariri in regiune dupa asasinarea in ianuarie 2020 a generalului iranian Qassem Soleimani intr-o lovitura americana.Sistemul THAAD fusese desfasurat in Arabia Saudita cu cateva luni mai devreme, dupa lovituri aeriene impotriva a doua pozitii petroliere strategice din regatul saudit, atribuite Teheranului.Iranul este in continuare considerat o amenintare majora in Orientul Mijlociu, dar presedintele american Joe Biden doreste ca Statele Unite sa revina in acordul de la Viena privind programul nuclear iranian.