Statele Unite se apropie de "imunitatea de turma": peste jumatate din americani sunt complet vacccinati anti-COVID

In total, 133.581.245 de persoane cu varsta peste 18 ani au primit ambele doze de vaccin, reprezentand 51,7% din populatia adulta din SUA.Potrivit CDC, 62,8% dintre adultii din Statele Unite au primit o singura doza de vaccin.In total, peste 168 de milioane de persoane din Statele Unite au primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19. Dintre acestea, mai mult de 135 de milioane sunt complet vaccinate, a informat marti Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.Statul Vermont se afla pe primul loc in campania de vaccinare . Conform ultimelor cifre, "78,4% din populatia eligibila a fost vaccinata, suntem la doar 8.708 de persoane distanta de obiectivul nostru de 80%, atunci cand restrictiile ramase vor fi ridicate", a scris pe Twitter guvernatorul statului, Phil Scott.Marti,1 iunie, au fost raportate 12.976 de noi cazuri de coronavirus in Statele Unite, numarul total la nivel national ajungand la 34.136.738. In aceeasi zi, 287 de noi decese au fost raportate in tara, numarul cazurilor mortale asociate COVID-19 la nivel national crescand astfel la 610.436.