Test reusit pentru Pentagon. Statele Unite, prima tara care are in dotare rachete supersonice cu focoase nucleare. Viteza incredibila pe care o atinge VIDEO

Racheta poate atinge viteze de 7 Mach

"Primul test de aceasta natura, pentru racheta aer-sol hipersonica de mare altitudine, a permis colectarea de date despre letalitatea acestei arme unice", se precizeaza intr-un comunicat de presa, din 7 iulie, al Bazei Aeriene Eglin, unde isi are sediul Escadrila 780 Testare, unitatea care a desfasurat testul, scrie publicatia DefenseRomania.ro "Forma si natura unica a focosului au necesitat multe premiere pentru toti cei implicati", a precizat managerul de test, David Spiker din Escadrila 780. US AF nu a explicat modul in care a fost efectuat testul de detonare, dar explozia focosului pare sa nu faca parte dintr-o lansare a unei rachete hipersonice, apreciaza publicatia Flight Global intr-un articol.US AF a incercat o prima lansare a rachetei in aprilie, cu incarcatura inerta, dar testul a fost oprit dupa o problema cu secventa de lansare.ARRW, fabricata de Lockheed Martin, va fi prima racheta hipersonica a SUA, atingerea capacitatii operationale initiale fiind planificata pentru anul 2022. Arma este proiectata pentru a fi ridicata la o inaltime mare cu un bombardier strategic, cum ar fi Boeing B-52 Stratofortress, care o si lanseaza. Ulterior intra in functiune o racheta purtatoare, care ridica suplimentar in altitudine focosul. In varful traiectoriei are loc separarea focosului de racheta purtatoare. Dupa separare, focosul va zbura (aluneca) cu viteze hipersonice catre tinta aflata la sol. In timp ce China si Rusia urmaresc sa dezvolte rachete hipersonice cu focoase nucleare, SUA au decis sa foloseasca pentru acest tip de arma, incarcaturi conventionale. Aceasta decizie implica obtinerea unei precizii mai mari pentru rachete, avand in vedere raza de explozie cu mult mai mica a focoaselor conventionale, precizeaza Flight Global.Sunt considerate viteze hipersonice, vitezele care depasesc 5 Mach (6.174 km/h sau 1.715 m/s), zborul avand loc la o inaltime mai mica de 90 km fata de nivelul marii. Momentul detonarii focosului la viteza respectiva este o provocare, deoarece fereastra de timp pentru obtinerea efectului maxim al exploziei este extrem de mica.Este planificat ca ARRW sa atinga o viteza maxima de 7+ Mach si sa poata lovi tinte la o distanta maxima de 1.600 km.