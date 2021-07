O statuie a generalului sudist Robert E. Lee va fi inlaturata din centrul orasului american Charlottesville

Planurile de indepartare a statuii lui Lee au determinat un protest al nationalistilor albi in august 2017.Protestatara anti-rasism, Heather Heyer, a fost ucisa de un neo-nazist care a intrat in ea la un contra-protest.Criminalul ei a fost ulterior condamnat la inchisoare pe viata.Omagiile aduse Confederatiei pro-sclaviste - statele din sud care s-au revoltat impotriva guvernului federal in timpul razboiului civil al SUA au starnit mult timp controverse . Sute de statui ale lui Lee, Jackson si ale altor figuri celebre confederate exista in toata SUA.Unii le vad ca simboluri ale istoriei SUA si ai culturii sudice. Dar pentru altii, ele servesc ca un memento ofensator al istoriei Americii de sclavie si opresiune rasiala.Marsul "Unite the Right" desfasurat la Charlottesville, Virginia, a fost una dintre cele mai mari adunari de acest gen din ultimele decenii si a atras sute de neo-nazisti, nationalisti albi si membri ai Ku Klux Klan.Zeci de persoane au fost ranite in urma violentei care a izbucnit intre manifestanti si contra-protestatari.Evenimentele au uimit SUA si tensiunile au fost in continuare inflamate de ideclaratiile fostului presedinte Donald Trump ca exista "vina pe ambele parti".Charlottesville a continuat sa faca eforturi pentru indepartarea statuii Lee dupa proteste, dar a fost impiedicat sa actioneze prin actiuni legale si modificari ale legii.Apoi, in aprilie 2021, cea mai inalta curte din Virginia a decis ca statuia ar putea fi demolata, relateaza BBC.