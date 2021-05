De ce sunt vazute Statele Unite ca o "amenintare" la adresa democratiei. Rezultatele paradoxale ale unui studiu facut la nivel mondial ANALIZA

Inegalitatea este considerata cea mai mare amenintare la adresa democratiei mondiale, dar in Statele Unite puterea marilor companii din tehnologie este vazuta ca o mare provocare, potrivit The Guardian Rezultatele analizei vin dintr-un sondaj realizat de Fundatia Alliance of Democracies din Danemarca, cu sediul la Copenhaga, o organizatie non-profit independenta si care a intervievat 50.000 de persoane din 53 de tari, printre care si Romania.Studiul a fost efectuat in perioada februarie - aprilie 2021, astfel incat efectul de "amortire" al politicii lui Donald Trump sa poata persista in concluzii . In ansamblu, datele din SUA arata ca perceptia populatiei americane este una imbunatatita fata de anul trecut.Cea mai uimitoare constatare a sondajului este aceea ca aproape jumatate din repondentii din cele 53 de tari este ingrijorata de faptul ca Statele Unite ameninta democratia din tara lor, mai mult decat influenta Chinei (38%) sau a Rusiei (28%).Cea mai mare amenintare la adresa democratiei o reprezinta inegalitatea economica (64%). In schimb, un procent destul de ridicat (48%) considera puterea marilor companii din tehnologie, spre deosebire de simpla existenta a retelelor sociale, o amenintare pentru democratia din statele acestora.La intrebarea "Tara mea este democratica?", raspunsurile au fost surprinzatoare: in Elvetia (77%), Norvegia (75%), China (71%), Suedia (68%), Germania (68%), Romania (51%), SUA (50%), Rusia (37%), conform Alliance of Democracies Datele despre Romania se prezinta astfel:- Democratia este importanta - 84%,- Tara mea este democratica - 51%,- Nu este suficienta democratie - 49%,- Influenta SUA - 47%,- Influenta Rusiei - 32%,- Influenta Chinei - 27%,- Inegalitatea economica - 74%,- Puterea companiilor tehnologice - 42%,- Limitarea cuvantului liber - 58%,- Interferente externe la alegeri - 56%.