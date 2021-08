Statele Unite pregătesc bomba care ticăie pentru China: Bursa de la New York anunță un cataclism pentru Beijing VIDEO

Astfel, șeful Comisiei de securitate și schimb valutar (SEC) de la Washington , Gary Gensler a dat un avertisment dur companiilor chinezești litstate la Bursa de la New York, spunând că ”ceasul ticăie” pentru acestea și dacă nu vor permite inspecțiile financiare, atunci ele vor fi radiate de pe Stock Exchange și Nasdaq.În interviul său, acordat postului de televiziune american CNBC, Gensler s-a angajat să respecte cu strictețe un termen de trei ani pentru ca firmele din China listate pe Bursă să accepte inspecțiile financiare și auditurile. Dacă acestea refuză, atunci acțiunilor lor ar putea fi delistate, din 2024, potrivit BNN Bloomberg ”Calea este clară. Ceasul ticăie”, a spus șeful SEC. Poziția dură a lui Gensler spulberă speranțele unora că măsurile Comisiei de securitate și schimb valutar s-ar putea prelungi și ar oferi Beijing-ului mai mult timp pentru a încheia un acord cu autoritățile de reglementare de la Washington.Gensler a afirmat la CNBC că se așteaptă la același nivel de transparență de la fiecare firmă din China, care vinde acțiuni în Statele Unite, pe Bursă, inclusiv la cele care se tranzacționează la New York.În prezent, la Bursă din New York sunt listate 281 de companii din China, cu o capitalizare de peste 2 trilioane de dolari, precum și alte 110 cu sediul în Hong Kong , la care li se refuză inspectorilor americani specializați accesul complet la datele financiare.Dintre acestea menționăm Alibaba Group Holding Ltd. Și Baidu Inc., firme mari deținute de investitori individuali și fonduri mutuale de pe piața emergentă.”Președintele Gensler al SEC este omul potrivit pentru a pune întrebări Chinei, deoarece îi pasă profund de protecția inverstitorilor. China nu poate continua să manipuleze piața noastră bursieră, în detrimentul familiilor din America ”, a declarat Christopher Iacovella, șeful Asociației American Securities.