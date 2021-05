SUA demasca jocurile lui Vladimir Putin: 80.000 de militari rusi au ramas langa frontiera cu Ucraina

Informatiile au fost dezvaluite de inalti oficiali ai Departamentului Apararii din SUA, iar concentrarea din regiune reprezinta cea mai mare forta pe care a acumulat-o Rusia, de la anexarea Crimeei, in anul 2014, potrivit New York Times Armata rusa a comandat retragerea unor unitati militare in cazarmi pana pe data de 1 mai 2021 si acestea au plecat din zona de granita cu Ucraina . Dar multe trupe au lasat acolo vehicule blindate si camioane militare, un semnal care indica faptul ca s-ar putea intoarce, daca Vladimir Putin le va cere acest lucru. Presedintele Joe Biden a declarat marti ca are "sperante si asteptari", ca se va intalni cu Putin , in iunie, in timpul unei calatorii in Europa, atunci cand este programat si summit-ul NATO , de la Bruxelles.In acelasi timp, in apropierea Rusiei, in Balcani, are loc un exercitiu militar denumit Defender Europe, care a inceput marti, 4 mai 2021 si va continua in urmatoarele doua luni. La acesta participa trupe americane si ale Aliantei NATO din Europa, cu un efectiv de aproximativ 28.000 de soldati.Putin ar putea cauta modalitati de testare a hotararii noului presedinte al SUA, Joe Biden , au apreciat expertii. Dar pericolul este ca orice acumulare militara ar putea scapa de sub control sau ar determina o criza mai profunda.Oficialii americani considera ca raman nesiguri in ceea ce priveste obiectivul lui Putin, in cazul cresterii numarului de trupe din apropierea granitei cu Ucraina. "Au pastrat in regiune o forta destul de letala si au retras doar cateva unitati", a declarat generalul Michaels S. Repass, fost comandant al Fortelor de Operatiuni Speciale ale Statelor Unite din Europa.