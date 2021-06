SUA doneaza 80 de milioane de doze de vaccinuri anti-croronavirus prin Covax

"Astazi, guvernul anunta cadrul pentru distribuirea acestor 80 de milioane de doze americane in intreaga lume", a transmis Casa Alba intr-un comunicat. "Cel putin trei sferturi din dozele donate vor fi distribuite prin Covax", a adaugat aceasta. Aceasta reprezinta in total 60 de milioane distribuite prin acest program menit sa asigure o distribuire echitabila a vaccinurilor, in special in tarile sarace.Restul de 25% (20 de milioane de doze) vor fi destinate "tarilor care au nevoie, celor care se confrunta cu focare de epidemie, vecinilor imediati" ai Statelor Unite, a precizat Casa Alba. Washington a detaliat ca tarile care vor primi primele 25 de milioane de doze vor fi distribuite astfel: aproape 19 milioane prin Covax (6 milioane pentru America de Sud si Centrala, 7 milioane pentru Asia si 5 milioane pentru Africa ). Yemen ...). "Nu distribuim aceste doze pentru a obtine favoruri sau pentru a forta concesii" din partea altor tari, a declarat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat.