SUA lucreaza cu Germania pentru 'a atenua' efectele finalizarii Nord Stream 2

El a afirmat, de asemenea, in fata Comisiei pentru credite (Appropriations Committee) a Senatului SUA ca ar mai putea exista si alte sanctiuni pentru cei implicati in proiect. "Si noi, desigur, avem ocazia de a merge inainte pentru a ne ocupa de cei care ofera asigurari sau alte permise", a spus el.Aceasta a fost a doua zi consecutiva cand parlamentarii i-au pus intrebari sefului diplomatiei americane despre gazoduct. Administratia Biden se opune proiectului datorita potentialului sau de a creste influenta Rusiei asupra Europei prin furnizarea de gaze naturale si afectand Ucraina , care ar pierde taxele de tranzit profitabile pentru livrarile de gaz, aminteste Reuters.Blinken a sustinut ca colaborarea cu Germania pe aceasta tema este o abordare productiva. "Vrem sa ne asiguram ca europenii fac pasii necesari pentru a se proteja, pentru a atenua, pentru a face fata oricareia dintre consecintele adverse ale trecerii gazului prin aceasta conducta", a spus el.Un raport al Departamentului de Stat trimis Congresului in mai conchide ca Nord Stream 2 AG - compania aflata in spatele gazoductului in Germania - si directorul executiv al acesteia, Matthias Warnig, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin , s-au angajat in activitati sanctionabile. Dar Blinken a inlaturat aceasta perspectiva, spunand ca este in interesul national al SUA sa procedeze astfel.Germania, un aliat cheie in NATO cu care presedintele democrat Joe Biden cauta sa repare relatiile care au fost afectate in timpul administratiei fostului presedinte Donald Trump , vrea sa finalizeze gazoductul de 11 miliarde de dolari.Blinken a spus ca se asteapta ca gazoductul sa fie finalizat, dat fiind ca este aproape terminat, dar a adaugat: "Exista o diferenta intre finalizarea fizica a conductei si operationalizarea ei".