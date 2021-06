Petrolul Rusiei curge masiv in SUA in ciuda tensiunilor: Cel mai inalt nivel din ultimii 12 ani

Conform datelor publicate recent de Departamentul Energiei, Rusia a devenit cel de-al doilea cel mai mare exportator din lume pentru SUA, in acest sector economic, potrivit Market Research Telecast Totalul importurilor rusesti de titei si produse petroliere ale Statelor Unite au ajuns la 22.938 de milioane de barili, o cifra record in ultimul deceniu, ajungand aproape de maximum, inregistrat in iulie 2009, cand nivelul a fost de 23.484 de milioane de barili.Rusia a ajuns sa fie cel de-al doilea cel mai mare furnizor de produse petroliere, in total, al SUA, dupa Canada , care a expediat un total de 139.869 de milioane de barili in luna martie 2021, catre tara vecina.Mexicul si Arabia Saudita s-au clasat pe locul trei, respectiv patru pe lista tarilor importatoare ale Americii, cu 17.616 si 10.868 de milioane de barili.Rusia ramane unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Statelor Unite, din domeniul energetic, in ciuda tensiunilor politice dintre Adminstratia Biden si guvernul de la Kremlin, legate de agresiunea Moscovei din apropierea Ucrainei si de recentele atacuri cibernetice ale hackerilor rusi asupra unor mari companii din SUA.