SUA vor sa izoleze China pe plan international. Beijing-ul reactioneaza in forta

La randul sau, partea chineza a reactionat prompt la mesajul american, prin vocea purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe, care a considerat afirmatiile SUA drept "un santaj si o amenintare", potrivit Bloomberg Quint Comentariile lui Sullivan au urmat apelului de saptamana trecuta al liderilor Grupului G7, inclusiv al presedintelui Statelor Unite, Joe Biden , care solicita Chinei o alta investigatie despre originea virusului.Luna trecuta, Biden a cerut Serviciilor Secrete din SUA sa isi "dubleze" eforturile pentru a stabili cu exactitate, de unde a venit coronavirusul si sa raporteze rezultatele anchetei in termen de 90 de zile."Scopul este de a prezenta Chinei "o alegere stricta": fie vor permite, intr-un mod responsabil, anchetatorilor sa efectueze o investigatie reala pentru a afla acest lucru, ori se vor confrunta cu izolarea in comunitatea internationala", a declarat Sullivan intr-un interviu la postul de televiziune Fox News din Statele Unite.Declaratia lui Sulllivan nu a ramas fara ecou la Beijing. Astfel, Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a declarat intr-o conferinta de presa ca aceste comentarii ale SUA reprezinta "un santaj si o amenintare" la adresa tarii sale."Acuzarea Chinei ca a spus nu anchetei este total neintemeiata. Este si mai alarmant sa afirmam ca China se poate confrunta cu o izolare internationala".Cu toate astea, Sullivan a fost foarte clar in declaratia sa. "Daca China nu isi respecta obligatiile, va trebui sa luam in considerare raspunsul nostru la acest aspect si o vom face in cooperare cu aliatii si partenerii nostri".