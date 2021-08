SUA au pierdut o comoară de 1 trilion de dolari din Afganistan: China ar putea pune mâna pe ea VIDEO

Planul președintelui american Joe Biden prin care jumătate din mașinile americane să fie electrice până în anul 2030 va întâmpina mari dificultăți, în condițiile în care China domină piața bateriilor pentru astfel de automobile cu 75% din totalul mondial, potrivit Just The News Beijingul este cel mai mare deținător de pământuri rare la nivel global, acestea fiind necesare la fabricarea electronicelor, bateriilor pentru mașini electrice, componentelor din industria auto și a computerelor, o realitate care a devenit dureroasă prin lipsa actuală de cipuri, care încetinește producția de mașini noi din Statele Unite.”Dealerii chinezi au bagajele făcute și vor ajunge cu primele zboruri, după deschiderea aeroporturilor din Afganistan”, a declarat săptămâna trecută Byron King, geolog și editor la Agora Financial.Datele provenite de la US Geological Survey arată că Afganistanul ar putea deține rezerve minerale neexploatate de până la 1 trilion de dolari. În schimb, guvernul de la Kabul estimează că valoarea acestora ar putea ajunge la 3 trilioane de dolari.Provocarea o reprezintă extragerea acestora, în special din zonele îndepărtate. Guvernele oocidentale care au lucrat cu guvernul afgan au contribuit la creșterea minelor de astfel de minerale rare la scară mică, dar acum experții cred că China va fi liberă să colaboreze cu talibanii aflați la putere, în prezent, pentru o exploatare sistematică.”Chian domină acum 80% din minele de pământuri rare din întreaga lume. Dar și piața bateriilor în procent de 75%. Și acum China se mișcă repede. Și negociază acest acord cu talibanii de mult timp. Vor drepturile miniere de exploatare ale pământurilor rare din Afganistan”, a spus Marjorie Taylor Greene, congresmen republican din Camera Reprezentanților din Statele Unite.China deține monopolul producției de baterii în lume, cu 93 de fabrici uriașe, care produc celulele bateriilor Li-Ion, față de doar 4 în Statele Unite.