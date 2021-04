Statele Unite au planuit sa distruga Moscova, in "Operatiunea Dropshot". Care a fost planul

O alta informatie, care a aparut in paginile top-secret, arata ca "o alta bomba era, de asemenea, gata sa fie aruncata la aproximativ o saptamana dupa Nagasaki, dar Harry Truman (presedintele SUA - n.a.) a ordonat sa opreasca orice bombardament dupa aceea", scrie Express Profesorul Bruce Cameron Reed a publicat cinci volume si peste 50 de articole referitoare la misiuni secrete. El a declarat ca "in primul rand, s-a aratat japonezilor ca nu era vorba de o singura lovitura, aceste bombardamente puteau fi facute de mai multe ori.Dar s-a trimis si un mesaj politic Rusiei, ca America va fi puterea dominanta la sfarsitului razboiului".In cercetarile sale din arhive, Reed, fizician la Alma College din Michigan, Statele Unite, a fost surprins sa gaseasca si proiectele unui razboi cu Uniunea Sovietica . "Imi amintesc ca am dat peste un document care prezenta planurile detaliate de atacare a URSS-ului, inca din 1946".Astfel, alti doi cercetatori americani, Michio Kaku si dr. Axelrod au descoperit ca "Pentagonul concepuse cel putin noua planuri de razboi nuclear (denumite Operatiunea Dropshot) care viza Uniunea Sovietica". Documente declasificate cuprinse in "Strategic Air Command" (SAC) arata ca pe listele cu obiective din URSS, figurau 1.100 de aerodromuri". Iar prioritatea numarul unul din Uniunea Sovietica il reprezenta Moscova, apoi urma Leningrad. Primul avea fixate 179 de "tinte zero", iar al doilea 145 de astfel de puncte de atac.