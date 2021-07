Uniunea Europeana saluta suspendarea de catre SUA a pedepsei cu moartea. "Nu reprezinta o descurajare ci o negare a demnitatii umane"

"Acesta reprezinta un prim pas promitator care speram sa duca la o incetare definitiva a acestei practici la nivel federal si sa deschida calea pentru abolirea la nivel national a pedepsei capitale in SUA", a declarat un purtator de cuvant al sefului diplomatiei europene, Josep Borrell."Uniunea Europeana se opune ferm pedepsei cu moartea in orice moment si in orice circumstante", a adaugat sursa citata.Oficialitatea europeana a apreciat ca o condamnare la moarte reprezinta o forma de pedeapsa cruda si inumana care nu actioneaza ca o descurajare si reprezinta "o negare inacceptabila a demnitatii si integritatii umane".Anterior, secretarul american al justitiei, Merrick Garland, a anuntat un moratoriu temporar asupra executiilor la nivel federal in SUA "Mai intai, este nevoie sa fie revizuite toate procedurile si reglementarile, pentru a ne asigura ca autoritatile din sectorul justitiei au actionat corect, uman si in conformitate cu Constitutia", a anuntat Departamentul Justitiei din SUA.