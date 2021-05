Un an de la uciderea lui George Floyd. Cum s-au schimbat Statele Unite dupa tragedia care a socat lumea

La Washington , presedintele Joe Biden se va intalni in privat cu membrii familiei lui Floyd la Casa Alba , nu departe de locul in care legislatia promisa privind reforma politiei s-a blocat in Congresul SUA.In Minneapolis, o fundatie creata in memoria lui Floyd de catre cativa membri ai familiei sale a organizat o dupa-amiaza cu muzica si mancare intr-un parc langa sala de judecata din centrul orasului, unde Derek Chauvin, fostul ofiter, a fost gasit vinovat luna trecuta de uciderea lui Floy.Chauvin, in varsta de 45 de ani, poate primi pana la 40 de ani de inchisoare dupa verdictul ce va fi dat pe 25 iunie. Ceilalti trei ofiteri au pledat nevinovati, motivand ca l-au ajutat si sustinut pe Chauvin si vor fi judecati anul viitor. Departamentul de politie din Minneapolis a concediat pe toti cei patru ofiteri a doua zi dupa ce Floyd a fost ucis.Oamenii se vor aduna de veghe la lumina lumanarilor pe portiunea de drum unde Chauvin a ingenuncheat pe gatul lui Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani in catuse, pentru mai mult de noua minute.Darnella Frazier, o adolescenta, a inregistrat uciderea pe telefonul sau mobil, incarcand videoclipuri pe Facebook care ingrozeau oamenii din intreaga lume. Floyd fusese suspectat ca a folosit o bancnota falsa de 20 de dolari pentru a cumpara tigari.Oamenii s-au revarsat pe strazile oraselor din Statele Unite si din intreaga lume cerand revizuirea sau chiar abolirea departamentelor de politie care au folosit in mod disproportionat violenta impotriva afro-americanilor.Toate cele 50 de state si districtul Columbia au introdus de atunci legislatie pentru a spori responsabilitatea sau supravegherea politiei, iar 24 de state au adoptat noi legi, relateaza Reuters Legile au inclus obligativitatea camerelor purtate pe corp pentru ofiteri, incriminarea mobilizarii suspectilor de gat sau facilitarea publicului de a vedea dosarele disciplinare ale ofiterilor de politie.