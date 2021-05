Un ofiter american a spionat pentru Rusia: A divulgat secrete militare, timp de 15 ani VIDEO

Peter Dzinbinski Debbins, in varsta de 46 de ani, a pledat vinovat in noiembrie 2020 in fata justitiei, in districtul Alexandria, iar vineri 14 mai 2021 se asteapta sentinta, potrivit agentiei de stiri, Associated Press Relatia ofiterului cu Serviciile Secrete din Rusia dateaza din anul 1996 si a inceput cand Debbins era student al Universitatii din Minnesota si a vizitat Rusia. In anii urmatori, a furnizat detalii despre activitatile unitatii sale din cadrul Fortelor Speciale in strainatate si numele colegilor sai."Americanul, a carui familie avea legaturi cu Moscova , a comis infractiunea din motive ideologice, in primul rand, el se considera un "fiu loial" al Rusiei si credea ca America trebuie "redusa, ca proportii"", se arata in dosarul instantei din SUA.Mama lui Debbins era nascuta in Uniunea Sovietica, iar el si-a cunoscut sotia in orasul rus Chelyabinsk, unde s-a casatorit in 1997. Ofiterul a recunoscut ca are opinii politice pro-ruse si anti-americane, scrie Fox News De asemenea, militarul a spus ca a fost motivat de amaraciunea serviciului sau si de potentialele oportunitati, pentru a-si face contacte de afaceri, in Rusia.Debbins a servit in Armata SUA , ca ofiter activ in perioada 1998 - 2005, iar in ultimii doi ani a fost in Fortele Speciale. El a fost externalizat, dupa ce a incalcat protocoalele, in timpul servicului sau din Azerbaidjan.