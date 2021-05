Un prim semnal dat de americani, dupa intalnirea Blinken - Lavrov: Noi trupe ale SUA vor fi trimise intr-o tara din estul Europei

Lavrov a declarat joi, 20 mai, ca a discutat cu Blinken despre planurile Washingtonului de a desfasura noi forte armate ale SUA, in Polonia, potrivit Xinhuanet "Am discutat deschis despre planurile de crestere a prezentei NATO in Europa si l-am intrebat pe Blinken, despre acest lucru. Washingtonul vorbeste despre o suplimentare substantiala a trupelor in Polonia, ceea ce ar constitui o incalcare directa a Tratatului Rusia -NATO incheiat in 1997", a declarat Lavrov, la o conferinta de presa.Inaltul oficial rus a precizat joi faptul ca intalnirea sa cu Blinken a reprezentat un "semnal pozitiv", adaugand ca dialogul a fost constructiv, iar rezultatele vor ajuta la intelegerea perspectivei unei posibile intalniri dintre presedintii Statelor Unite si Rusia, in viitor.La randul sau, Antony Blinken a afirmat ca "exista multe domenii in care interesele noastre se intersecteaza si se suprapun si consideram ca putem lucra impreuna si, intr-adevar, ne putem baza pe aceste interese", a spus Secretarul de Stat american, enumerand pandemia Covid-19 si schimbarile climatice, conform CNBC De asemenea, diplomatul a vorbit si despre programele nucleare ale Iranului si Coreei de Nord, precum si despre situatia din Afganistan "Cautam o relatie stabila si previzibila cu Rusia. Noi credem ca este bine pentru tarile noastre, pentru poporul rus si pentru intreaga lume", a concluzionat Blinken, la sfarsitul intalnirii de la Reykjavik, din Islanda.