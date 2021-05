Donald Trump, subiectul unui nou scandal sexual. Ce informatii explozive a dat un spion MI6 intr-un dosar trimis la FBI

Acesta contine date care sustin alte informatii secrete despre amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, precum si afirmatii despre existenta unei casete legate de scandalul sexual, in care a fost implicat Donald Trump, potrivit Independent Dosarul initial al lui Steele a scos in evidenta acuzatii privitoare la o conduita necorespunzatoare, conspiratie si cooperare intre echipa de campanie a lui Trump si guvernul de la Moscova, condus de Vladimir Putin Pe langa acestea, informarile contineau si afirmatia ca Rusia detinea materiale compromitatoare la adresa fostului presedinte, inclusiv o caseta video sexuala, in care apareau Trump si o prostituata.Cu toate acestea, raportul de 35 de pagini, scris de Steele, intre iunie si decembrie 2016, nu a semnalat sfarsitul relatiei fostului spionului MI6 cu FBI. Dialogul a continuat si dupa preluarea mandatului de catre Trump, in ianuartie 2017.Al doilea dosar se bazeaza pe surse separate, de cele care au furnizat informatii la primul raport. Faptul ca FBI a continuat sa primeasca date de la Steele, care a condus Biroul MI6 din Rusia, intre 2006 si 2009, este relevant si poate duce la o noua ancheta de proportii.Ancheta lui Muller a dus la o serie de condamnari, inclusiv a lui Paul Manafort, seful campaniei electorale a lui Donald Trump, dar si a lui George Papadopoulos si Roger Stone.Surse din Statele Unite vorbesc despre implicarea lui Konstantin Kilimnik, un asociat al lui Manafort, care a transmis sondaje de campanie si informatii strategice catre Serviciile de informatii din Rusia.FBI ofera o recompensa de 250.000 de dolari pentru obtinerea de "informatii care sa duca la arestarea lui Kilimnik". Fara indoiala, Donald Trump va numi aceste noi acuzatii drept "o gramada de gunoi", asa cum a facut si la primul dosar, insa investigatiile vor continua