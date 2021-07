Patru persoane, impușcate în exteriorul unui stadion din Washington. Scene de haos, după ce spectatorii și jucătorii au părăsit terenul în fugă VIDEO

UPDATE: Four people shot outside of Nationals Park during baseball game Saturday night, according to updated information from DC’s Metropolitan Police Department. (Additional videos in comment)



Gun shots heard as the top of the 6th ends. People are scrambling into the dugouts. pic.twitter.com/2mcLBSIYki — Micheal Trung Bui (@buimichealtrung) July 18, 2021

BREAKING: Multiple Gun Shots Fired Outside National Park In Washington, DC Tonight. Padres vs. Nationals Baseball Game Has Been Suspended! 👀🍿



BTW: 4 People Have Reportedly Been Shot, Prayers Up For Those Affected By Tonight’s Incident. #Nationals pic.twitter.com/wsV0h887CW — SFTY Network! (@SFTYNetwork) July 18, 2021

Scary scene in Washington, DC. Players heard loud noises, apparently sounding like gunshots, and ran to grab family members to bring to safety in the clubhouse. The Nationals announced to fans via the PA system that the event occurred outside the stadium. pic.twitter.com/2UG9XWu3ir — Lunch Break Baseball (@LunchBreakBB) July 18, 2021

Focurile de armă au fost auzite de spectatorii acestui meci care a fost întrerupt. Patru persoane au fost victime ale împuşcăturilor, a menţionat poliţia pe Twitter după ce iniţial raportase că două persoane au fost lovite de gloanţe."În prezent, există o anchetă în curs de desfăşurare şi se pare că orice pericol a fost îndepărtat pentru moment", au adăugat forţele de ordine.Doi corespondenţi ai agenţiei France Presse au auzit mai mult de zece focuri de armă.Sirene ale poliţiei au fost, de asemenea, auzite, în timp ce spectatorii care asistau la acest meci între Washington Nationals şi San Diego Padres au fost rugaţi să părăsească locurile.Sportivii au părăsit şi ei terenul în fugă.Câteva minute mai târziu, echipa Washington Nationals a scris pe Twitter că "în exterior a fost raportat un schimb de focuri" şi a îndemnat suporterii să părăsească stadionul.