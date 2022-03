Americanii au confirmarea: Au ucis un important lider al Statului Islamic

Americanii au confirmat, luni, moartea liderului Statului Islamic in Libia, intr-un raid al Statelor Unite.

Abu Nabil a fost vizat la 13 noiembrie de un raid aerian american efectuat de un avion F-15 impotriva unui complex in orasul Derna, informeaza Reuters citat de Yahoo.

Un purtator de cuvant al Pentagonului a confirmat si ca un inalt lider al gruparii al Shabaab, afiliata al Qaida, a fost ucis in timpul unui raid efectuat in Somalia la 2 decembrie. Pentagonul a aratat ca acesta se numea Abdirahman Sandhere, "Ukash", si moartea sa este o lovitura grava data gruparii careia i-a apartinut.

Statul Islamic se extinde in Libia: Cati luptatori are si ce pune la cale aici - raport ONU

Statul Islamic are in Libia aproximativ 3.000 de luptatori si vede aceasta tara ca o zona de retragere pentru persoanele recrutate care nu reusesc sa ajunga in Siria, potrivit unui recent raport al ONU.

Ads

Statul Islamic face prapad in orasul lui Gaddafi: Decapitari, crucificari, spital in flacari

ONU sustine ca jihadistii vor sa construiasca in Libia un punct strategic unde sa se retraga luptatorii straini. Expertii spun ca expansiunea rapida a gruparii teroriste in Libia a fos alimentata de notorietatea de care se bucura ISIL in Siria si Irak, precum si de structurile slabe de securitate din statul nord-african.

De asemenea, se crede ca mai multi lideri de top ai Statului Islamic au ajuns in Libia in ultimul an, iar amenintarea este deja vizibila. Atacatorul care a ucis zeci de turisti in Tunisia, in luna iunie, a fost antrenat de jihadisti in Libia.

Un important lider al Statului Islamic din Libia, ucis de americani

Ads