Au dreptul SUA si aliatii arabi sa bombardeze Statul Islamic?

Daca ar fi avut mandat de la ONU, loviturile aeriene ale SUA si aliatilor acestora impotriva Statului Islamic ar fi avut acoperire in dreptul international. Un astfel de mandat nu exista, ceea ce face situatia destul de controversata.

Impreuna cu aliatii sai arabi, SUA efectueaza in prezent lovituri aeriene impotriva pozitiilor gruparii teroriste Statul Islamic (ISIL). In ciuda numelui ales de islamisti, aici nu e vorba despre un stat de sine statator, privit sub aspect international. Luptatorii ISIL actioneaza, de fapt, pe teritoriile unor state diferite, in special Siria si Irak.

In consecinta, atacurile aeriene ale SUA impotriva gruparii teroriste incalca suveranitatea acestor doua tari, ceea ce contravine regulilor dreptului international, scrie Deutsche Welle.

Argumentele SUA

SUA spun ca loviturile aeriene sunt justificate din punctul de vedere al dreptului international. Americanii indica articolul 51 din Carta ONU, care da dreptul oricarui stat membru sa se apere de atacuri armate. SUA sustin ca Irakul exact asta face, se apara impotriva agresiunii armate a Statului Islamic, care a patruns pe teritoriul sau. In plus, guvernul irakian a transmis o cerere oficiala in care se solicita ajutorul militar al SUA. Dupa ce americanii au dat curs cererii, se pare ca se pot folosi de dreptul statului irakian de autoaparare.

SUA cred ca atacurile impotriva pozitiilor ISIL din vecina Sirie sunt, de asemenea, acoperite de dreptul la autoaparare al Irakului si aduc ca argument faptul ca islamistii ameninta Irakul si de pe teritoriul sirian.

Totusi, situatiile sunt diferite. Atacurile aeriene pe teritoriu irakian sunt conforme cu dreptul international, pentru ca Irakul a solicitat ajutorul Americii. In acest sens, nu exista controverse in discutiile internationale. Siria, in schimb, nu a cerut ajutorul militar al SUA. De aceea, Rusia acuza America de incalcarea dreptului international.

Care-i adevarul?

La fel ca SUA, Irakul si Siria sunt state fondatoare ale ONU. Un mandat de la ONU ar fi fost varianta cea mai sigura in acest caz, ceea ce ar fi garantat respectarea dreptului international.

La capitolul 39 din Carta, de pilda, scrie: "Consiliul de Securitate al ONU decide daca este vorba de amenintare, de amenintarea pacii sau de agresiune. Acesta da dispozitii sau decide ce masuri trebuie luate pentru restabilirea ordinii internationale, pe baza art. 41 si 42 din carta ONU".

In fapt, daca Consiliul de Securitate al ONU crede ca Statul Islamic ameninta Siria, acesta poate decide masuri de contraatac, inclusiv actiuni militare.

A doua posibilitate ar fi fost ca Siria, asemenea Irakului, sa ceara ajutorul militar al SUA. Acest strigat de ajutor ar fi dat SUA un mandat pentru actiuni militare pe teritoriul sirian.

Cat de reale sunt aceste posibilitati?

Mandatul ONU poate fi acordat numai de Consiliul de Securtitate. Pentru aprobare, este nevoie de voturile pozitive ale celor 5 membri cu drept de veto in Consiliu: SUA, Franta, Marea Britanie, China si Rusia. Pana acum, niciunul dintre aceste state nu a cerut mandat de la ONU pentru actiuni militare in Siria si Irak.

In afara de asta, ar trebui sa se ajunga la consens politic. In trecut, acordarea unor astfel de mandate s-a blocat din cauza unor astfel de disensiuni politice.

Chiar daca nu a cerut ajutorul SUA, guvernul sirian a declarat ca va sprijini orice actiune internationala care ar fi de folos impotriva luptei cu Statul Islamic. Problema e ca in Siria se desfasoara un razboi civil, iar SUA exclud orice colaborare cu regimul lui Bashar Al-Assad. Deci, chiar daca ar fi existat o cerere oficiala din parteaa Siriei, e putin probabil ca SUA sa fi raspuns pozitiv.

