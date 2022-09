Avioanele daneze au lansat primul bombardament impotriva Statului Islamic in Siria

Avioane daneze au bombardat vineri, in premiera, obiective ale gruparii jihadiste Statul Islamic din Siria, in conditiile in care Copenhaga si-a extins participarea la lupta impotriva organizatiei teroriste dincolo de Irakul vecin.

Patru avioane F-16 au bombardat orasul Raqqa, asa-numita capitala a Statului Islamic, vizand unitati de comanda, depozite de arme si munitii si personal combatant, a anuntat Statul Major danez, potrivit Reuters.

Danemarca trimite fortele speciale pe teren impotriva Statului Islamic

Danemarca este membra NATO si este angrenata in coalitia internationala condusa de SUA impotriva Statului Islamic, care a infiintat un asa-zis califat in cateva regiuni din Irak si Siria.

Seful misiunilor internationale ale Fortelor aeriene daneze, Jan Dam, a declarat pentru media daneze ca bombardamentele au avut "o importanta contributie" la activitatea coalitiei.

