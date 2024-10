Avion rusesc prabusit in Egipt: Un lider al Statului Islamic, ucis la Cairo

Politia din Cairo l-a ucis pe unul dintre liderii ramurii egiptene a organizatiei jihadiste Statul Islamic, cea care si-a asumat responsabilitatea pentru prabusirea avionului rus, in urma cu noua zile, in nordul peninsulei Sinai, a anuntat luni Ministerul de Interne egiptean.

Ashraf Ali Ali Hassanein al-Gharabli, prezentat drept "unul dintre cei mai periculosi teroristi" din cadrul ramurii locale a ISIL, a fost ucis intr-un schimb de focuri declansat in timp ce politia incerca sa-l aresteze la Cairo, a precizat ministerul intr-un comunicat, informeaza AFP.

Potrivit sursei citate, Hassanein era unul dintre liderii cei mai cautati ai ramurii egiptene a Statului Islamic, fost Ansar Beit al-Maqdess, care s-a redenumit, in noiembrie 2014, Provincia din Sinai a Statului Islamic, pentru a-si marca ralierea la "califatul" autoproclamat al ISIL in unele zone din Siria si Irak.

Acest grup a dat asigurari ca "a facut sa se prabuseasca" avionul cu turisti rusi, la 31 octombrie in Sinai, ca represalii la bombardamentele ruse asupra pozitiilor jihadiste in Siria. Chiar daca Egiptul refuza sa traga concluzii din ancheta in curs, Londra si Washingtonul considera ca aparatul a fost "foarte probabil" tinta unui atentat cu bomba.

Nimic nu indica faptul, daca atentatul va fi demonstrat, Hassanein a participat la el, Statul Islamic in Egipt fiind compus din diverse grupari.

In afara de atentatele impotriva fortelor de ordine, Hassanein este acuzat de Ministerul de Interne al Egiptului ca este implicat in decapitarea croatului Tomislav Salopek, rapit nu departe de Cairo vara trecuta, de uciderea unui american care lucra pentru o companie petroliera, in aceeasi zona cu un an inainte, si de atentatul comis impotriva Consulatului Italiei la Cairo, in iulie.

Politia l-a depistat la Cairo, insa atunci cand politistii au venit pentru a-l aresta, acesta a fugit cu o masina. "El i-a reperat pe politisti, a tras asupra lor, insa a fost ucis intr-un schimb de focuri", conchide comunicatul Ministerului de Interne egiptean.

