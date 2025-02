CIA: Statele Unite nu doresc prabusirea regimului sirian

Statele Unite nu doresc prabusirea guvernului si a institutiilor din Siria care sa lase camp liber extremistilor islamisti, printre care gruparea Statul Islamic, a explicat vineri directorul CIA, John Brennan.

"Niciunul dintre noi - Rusia, Statele Unite, coalitia impotriva Statului Islamic, tarile din regiune - nu doreste prabusirea guvernului si a institutiilor politice de la Damasc", a declarat John Brennan la New York in fata centrului de reflectie Council on Foreign Relations, informeaza AFP.

"Elemente extremiste", printre care Statul Islamic si fosti militanti Al-Qaida, sunt "in faza ascendenta" in unele regiuni din Siria, a continuat el.

"Ultimul lucru pe care il dorim este sa le permitem sa mearga asupra Damascului", a subliniat John Brennan. "Este motivul pentru care trebuie sustinute fortele opozitiei siriene care nu sunt extremiste", a mai afirmat directorul CIA.

Comunitatea internationala este favorabila unei solutii bazate pe "un guvern reprezentativ care sa incerce sa raspunda revendicarilor din intreaga tara", a spus el.

Statele Unite sunt pe cale sa puna in practica in Turcia un program de pregatire militara si de echipare a rebelilor din opozitia siriana moderata. Pentru Pentagon, misiunea militara a acestor sirieni va fi in principal apararea propriilor comunitati si lupta impotriva SI.

John Brennan a lucrat o perioada indelungata in cadrul CIA inainte de a deveni consilier pe probleme de lupta impotriva terorismului al presedintelui Barack Obama, dupa care a revenit in agentie, numit director, in martie 2013.

Ads