Comandant al Statului Islamic ucis de trupele speciale americane

Fortele speciale americane au ucis un comandant de rang inalt al Statului Islamic in timpul unui raid ce urmarea capturarea lui in estul Siriei, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat secretarul american al Apararii, Ash Carter, relateaza CNN.

Comandantul Statului Islamic Abu Sayyaf s-a opus capturarii si a fost ucis in cadrul unui raid la al-Amr, a declarat el intr-un comunicat.

Carter a declarat ca a ordonat raidul la comanda presedintelui Barack Obama, iar toate trupele americane s-au intors in siguranta.

Un britanic e considerat martir al Statului Islamic dupa atacurile sinucigase din Ramadi

"Abu Sayyaf era implicat in operatiunile militare ale Statului Islamic si a contribuit direct la operatiunile ilicite de petrol, gaz si financiare ale organizatiei teroriste", a declarat el.

Sotia lui, o irakianca pe nume Umm Sayyaf, a fost capturata, iar in prezent se afla in detentie militara in Irak, a anuntat purtatoarea de cuvant a Consiliului National de Securitate, Bernadette Meehan, intr-un comunicat.

Umm Sayyaf "a jucat un rol important in activitatile teroriste ale Statului Islamic si poate a fost complice in ceea ce pare sa fie aservirea unei femei yazidi salvata noaptea trecuta", a precizat Carter.