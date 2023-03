Destinul tragic al unei adolescente din Austria care a fugit la Statul Islamic: Violata si ucisa in bataie

O adolescenta care a fugit din Austria la Statul Islamic in Siria a fost folosita ca sclava sexuala de gruparea terorista, inainte de a fi ucisa in bataie, a dezvaluit o fosta prizoniera a gruparii.

Samra Kesinovic, in varsta de 17 ani, si prietena sa, Sabina Selimovic, de 15, au devenit reclame vii pentru grupare dupa sosirea lor in Siria, in aprilie 2014. Au aparut in inregistrari video de propaganda, tinand arme semiautomate in maini, inconjurate de barbati inarmati, scrie The Daily Mail.

In octombrie 2014, insa, existau deja rapoarte ca Samra Kesinovic voia sa fuga, satula de crimele gruparii. Ea a fost ucisa de Statul Islamic atunci cand incerca sa fuga din Raqqa.

Inainte de a fi ucisa, fata a fost obligata sa fie sclava sexuala a luptatorilor gruparii, a dezvaluit o fosta extremista tunisiana care a trait cu cele doua fete in Raqqa, capitala de facto a Statului Islamic in Siria.

Cele doua adolescente austriece erau considerate "cadouri sexuale pentru noii luptatori", a povestit tunisiana.

La inceputul acestui an, ONU a anuntat ca o adolescenta bosniaca din Austria - despre care se crede ca era Selimovic - a murit in luptele din Siria.

Cele doua fete erau copii de refugiati bosnieci fugiti in Austria in anii '90 pentru a scapa de razboiul din tara. Un predicator islamic din Bosnia care traieste la Viena, Mirsad O., cunoscut drept "Ebu Tejma", le-ar fi radicalizat pe cele doua, care au fugit in Siria. Mirsad a fost arestat in noiembrie in Austria pentru implicare in finantarea gruparilor teroriste.

La scurt timp dupa ce au ajuns in Siria, fetele au vorbit prin SMS cu jurnalistii de la o revista franceza si au spus ca se simt bine in regiunea macinata de razboi si ca sunt, in sfarsit, libere sa isi practice religia. Sabina a spus ca sotul sau este soldat si ca se simte cu adevarat libera.

Se crede ca 130 de persoane din Austria lupta in strainatate ca jihadisti.

