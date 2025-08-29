Dupa atentatul din Egipt, Statul Islamic il revendica si pe cel din Tunisia

Gruparea Statul Islamic a revendicat miercuri, intr-un comunicat difuzat pe site-urile jihadiste, atentatul comis marti la Tunis contra unui autobuz al Garzii presedintelui tunisian si soldat cu 13 morti.

Autorul atacului este un cetatean tunisian identificat drept Abu Abdallah "al-Tounissi" (Abu Abdallah "Tunisianul"), transmite AFP.

Dotat cu o centura cu explozibil, el a urcat la bordul autovehiculului si s-a aruncat in aer, potrivit comunicatului.

Gruparea Statul Islamic a publicat si o fotografie a atentatorului sinucigas, imbracat in alb, cu capul si fata acoperite de o esarfa si avand asupra sa centura cu explozibil.

Statul Islamic a sustinut ca 20 de persoane au fost ucise in atentat, dar potrivit unui bilant oficial este vorba de moartea a 12 agenti ai Garzii prezidentiale tunisiene.

Un al 13-lea cadavru, ce ar putea fi al autorului atacului, a fost gasit la locul incidentului si este in curs de identificare, a indicat Ministerul de Interne tunisian.

In atentat au fost folosite 10 kilograme de explozibil, a adaugat sursa citata, precizand ca materialul folosit a fost Semtex, un explozibil cu putere mare de distrugere.

ISIS claims responsibility for yesterday's bus explosion that killed 15 in Tunisia. https://t.co/0X9ohA0a1w - CNN Breaking News (@cnnbrk) November 25, 2015

Statul Islamic a revendicat si atentatul care a avut loc marti in Egipt, asupra unui hotel din Peninsula Sinai, soldat cu sapte morti, printre care si doi judecatori care supravegheau alegerile parlamentare.

