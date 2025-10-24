Femeile occidentale care se alatura Statului Islamic, "majorete periculoase", nu victime

Femeile din Occident care se alatura militantilor gruparii extremiste Statul Islamic sunt animate de aceeasi pasiune ideologica precum recrutii barbati si ar trebui considerate "majorete periculoase", nu victime, releva un studiu.

Studiul Institutului pentru Dialog Strategic de la Londra (ISD) arata ca aproximativ 550 de femei au calatorit in Irak si Siria si este de asteptat ca acestea sa se casatoreasca, sa faca copii si sa aiba grija de casa, scrie AFP.

Cu toate ca nu pot lupta, multe sunt propagandiste active pe retelele de socializare si celebreaza violentele militantilor Statului Islamic. Ele actioneaza ca agenti de recrutare si incurajeaza atacurile teroriste in strainatate.

"Limbajul violent si dedicarea fata de cauza sunt la fel de puternice ca si in cazul barbatilor. Teama este ca, pe masura ce Statul Islamic pierde tere, asa cum spera toata lumea, tot mai multe dintre aceste femei vor fi transferate din lumea domestica in care se afla acum intr-una mai violenta", a explicat unul din autorii studiului, Ross Frenett, expert in extremism.

Cercetatorii au monitorizat sute de femei pe retelele de socializare insa s-au concentrat pe 12, provenind din Austria, Marea Britanie, Canada, Franta si Olanda, care traiesc in gruparea Statul Islamic in Irak si Siria.

Unele dintre acestea au sustinut decapitarile comise de militanti - una chiar a spus ca ar fi vrut sa il decapiteze ea pe jurnalistul american Steven Sotloff.

"Cel mai bun prieten al meu este grenada... Si e una de productie americana. Sa dea Allah sa ii omor pe soldatii lor porci cu propriile lor arme", a spus o alta.

Aceste femei ofera sfaturi si incurajare si altor femeie care se gandesc sa se alature gruparii si "recruteaza activ femei si le ofera sfaturi si referinte sa mearga in teritoriul ocupat de Statul Islamic".

"Actioneaza ca majorete pentru atacurile teroriste din tarile de unde provin", a mai spus Frenett.

