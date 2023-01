Inca o tara intra sub influenta Statului Islamic? Lupte grele in Liban

Strazile din Tripoli sunt pline de sticla sparta. Cladirile istorice si turnurile moscheilor sunt pline de gauri de gloante, soldatii patruleaza pe strazi, iar tancurile stationeaza in pozitii strategice. Patru zile de lupta intre armata si jihadisti au lasat urme puternice asupra celui de-al doilea oras al Libanului.

Armata libaneza a reusit sa obtina controlul orasului abia luni. Soldatii s-au luptat cu teroristii din organizatia Jabhat al-Nusra si celule ale Statului Islamic. In jur de 42 de oameni au murit in ciocniri, intre care 8 soldati si 22 de insurgenti, arata The Independent.

Peste 160 de persoane au fost arestate si in toata tara fortele de securitate ii urmaresc pe suspecti. Luptele au inceput dupa ce armata l-a arestat pe Ahmad Mikati, despre care se spune ca este un recrutor al Statului Islamic.

Potrivit marturiilor obtinute prin interogarea lui, Mikati avea de gand sa constituie o baza sigura in Tripoli pentru Statul Islamic, sa ridice steagul negru al Jihadului si sa declare credinta conducerii acestuia.

Arestarea sa i-a determinat pe liderii unei grupari afiliate organizatiei Jabhat al-Nusra sa reactioneze impotriva armatei. Militantii au atacat o patrula militara din zona comerciala a orasului, in cursul zilei de vineri.

Khaled Daher, un parlamentar sunnit din Tripoli, spune ca militantii "erau plini de suparare si energie". Multi tineri din Liban sunt frustrati ca nu sunt lasati sa mearga sa lupte in Siria, alaturi de Statul Islamic.

Steagurile ISIL si ale Jabhat al-Nusra flutura liber in tot orasul Tripoli, unde jumatate din locuitori traiesc cu mai putin de 5 dolari pe zi. Multi oameni acuza armata ca aplica un dublu standard: ii vaneaza pe cei care lupta alaturi de rebelii sirieni, dar ii lasa pe luptatorii siiti ai Hezbollah sa traverseze granita pentru a lupta alaturi de armata presedintelui Assad.

Multi tineri suniti isi doresc sa ia arma in maini pentru grupurile islamiste. "Suntem toti cu Jabhat al-Nusra, suntem toti cu ISIL", spune Ali, un tanar de 24 de ani, care lucreaza intr-un restaurant si care si-a petrecut ultimele zile luptand cu armata si visand la Califatul Islamic.

Luptele din Tripoli sunt a doua incercare, in ultimele trei luni, cand militantii jihadisti incearca sa stabileasca un cap de pod in Liban. In luna august, armata libaneza s-a luptat 5 zile cu Jabhat al-Nusra si ISIL in orasul Arsal, la granita siriano-libaneza. Militantii au fugit in cele din urma in muntii de langa oras, luand ostatici 30 de politisti si soldati libanezi.

