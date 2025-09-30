Iordanianul acuzat ca sustine Statul Islamic, expulzat azi din Romania: Cand va avea voie sa se intoarca

Sambata, 09 Ianuarie 2016, ora 10:01
3747 citiri
Iordanianul acuzat ca sustine Statul Islamic, expulzat azi din Romania: Cand va avea voie sa se intoarca
Foto: Arhiva Facebook/SRI

Cetateanul iordanian Jamal Abdel Jabbar Khalil va fi expulzat sambata din Romania, el fiind declarat indezirabil pe o perioada de 15 ani din ratiuni de securitate nationala.

Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins vineri lui Jamal Abdel Jabbar Khalil un recurs la sentinta Curtii de Apel Bucuresti din 29 decembrie 2015, prin care a fost declarat indezirabil pe teritoriul Romaniei, decizia fiind definitiva.

"Maine (sambata, n.red.) are bilet, va fi trimis in Iordania. Problema este ca ne-am aparat din punct de vedere teoretic, pentru ca exact ce fapte se retin in sarcina lui, ca ar fi vorbit cu o persoana, cu doua persoane sau ca a incercat sa faca un lucru, nu ni s-a adus la cunostinta. Era pe teritoriul Romaniei de peste 30 de ani, unde a desfasurat activitati normale, a absolvit facultate aici, a fost manager de hotel", a declarat vineri fratele iordanianului, potrivit Agerpres.

"La data de 28.12.2015, in urma propunerii formulate de SRI - Autoritatea Romana cu competente in domeniul securitatii nationale, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a sesizat Curtea de Apel Bucuresti, conform dispozitiilor legale ce reglementeaza regimul strainilor in Romania, pentru a aprecia asupra dispunerii masurii de declarare ca indezirabil a cetateanului iordanian Jamal Abdel Jabbar Khalil, pe o perioada de 15 ani, pentru considerente de securitate nationala", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

In cauza au rezultat indicii temeinice conform carora cetateanul iordanian a desfasurat activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala, activitati ce se incadreaza in dispozitiile Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala si ale Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, preciza sursa citata.

Concret, cetateanul iordanian este acuzat ca sustinea neconditionat gruparea Stat Islamic, pentru care facea propaganda online, incercand chiar sa legitimeze atentatele de la Paris si era dispus sa se implice in actiuni ale acesteia impotriva Romaniei, potrivit SRI, aminteste Mediafax.

