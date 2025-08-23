Jihadisti arestati pe aeroportul din Istanbul: Pretindeau ca sunt refugiati in drum spre Germania

Opt persoane au fost arestate pe aeroportul din Istanbul, fiind suspectate ca fac parte din gruparea terorista Statul Islamic. Jihadistii pretindeau ca sunt refugiati care vor sa ajunga in Germania.

Surse din Politia turca au declarat ca unul dintre suspecti avea asupra lui un desen de mana, mai exact o ruta din Turcia in Germania, prin Grecia, Serbia si Ungaria, informeaza Daily Express.

Autoritatile cred ca barbatii arestati sunt, in realitate, militanti ai Statului Islamic care intentionau sa ajunga in Germania prefacandu-se ca sunt refugiati.

Agentia Anadolu a relatat ca grupul a ajuns in Istanbul din Casablanca, Maroc, si a fost interogat de catre politisti pe Aeroportul Ataturk.

Asta dupa ce un apropiat al lui John Jihadistul a fost arestat, vinerea trecuta, la Istanbul. El era in drum spre Europa, unde urma sa participe la organizarea unui atentat terorist.

Jihadistul Aine Lesley Davis a fost arestat in urma unei colaborari intre serviciile secrete turce si cele britanice, care au monitorizat activitatea teroristului din orasul sirian Raqqa, fortareata a Statului Islamic. Astfel, autoritatile turce au fost informate de catre agentia britanica MI6 in legatura cu planurile lui Davis.

Franta traieste zilele acestea intr-o spaima fara precedent. Dupa atentatele teroriste de saptamana trecuta din Paris, soldate cu 129 de morti, miercuri a avut loc o interventie a fortelor speciale franceze care a vizat autori ai atacurilor de vineri.

Doi suspecti au fost ucisi in timpul asaltului fortelor speciale franceze de la Saint Denis, o femeie kamikaze aruncadu-se in aer.

Ads