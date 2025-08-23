Jihadisti arestati pe aeroportul din Istanbul: Pretindeau ca sunt refugiati in drum spre Germania

Autor: Diana Toea
Miercuri, 18 Noiembrie 2015, ora 16:54
7416 citiri
Foto: Facebook/Istanbul Ataturk Airport (IST)

Opt persoane au fost arestate pe aeroportul din Istanbul, fiind suspectate ca fac parte din gruparea terorista Statul Islamic. Jihadistii pretindeau ca sunt refugiati care vor sa ajunga in Germania.

Surse din Politia turca au declarat ca unul dintre suspecti avea asupra lui un desen de mana, mai exact o ruta din Turcia in Germania, prin Grecia, Serbia si Ungaria, informeaza Daily Express.

Autoritatile cred ca barbatii arestati sunt, in realitate, militanti ai Statului Islamic care intentionau sa ajunga in Germania prefacandu-se ca sunt refugiati.

Agentia Anadolu a relatat ca grupul a ajuns in Istanbul din Casablanca, Maroc, si a fost interogat de catre politisti pe Aeroportul Ataturk.

Asta dupa ce un apropiat al lui John Jihadistul a fost arestat, vinerea trecuta, la Istanbul. El era in drum spre Europa, unde urma sa participe la organizarea unui atentat terorist.

Jihadistul Aine Lesley Davis a fost arestat in urma unei colaborari intre serviciile secrete turce si cele britanice, care au monitorizat activitatea teroristului din orasul sirian Raqqa, fortareata a Statului Islamic. Astfel, autoritatile turce au fost informate de catre agentia britanica MI6 in legatura cu planurile lui Davis.

Franta traieste zilele acestea intr-o spaima fara precedent. Dupa atentatele teroriste de saptamana trecuta din Paris, soldate cu 129 de morti, miercuri a avut loc o interventie a fortelor speciale franceze care a vizat autori ai atacurilor de vineri.

Doi suspecti au fost ucisi in timpul asaltului fortelor speciale franceze de la Saint Denis, o femeie kamikaze aruncadu-se in aer.

AUR intră într-o nouă fază a discursului extremist, pe model vestic: frica de migranți. „Se reia vechiul discurs antimigrație interbelic. Atunci era vorba despre evrei"

Deputatul AUR, Dan Tanasă, postează recent un mesaj pe Facebook în care își îndeamnă urmăritorii să nu mai primească comenzile de mâncare dacă livratorul nu este român. „Nu mai...
Deșertificarea și criza climatică, probleme mari „ascunse" de discuțiile despre finanțele țării. Ministrul Mediului avertizează INTERVIU

În condițiile „grelei moșteniri”, primite de la fosta coaliție PSD-PNL-UDMR, Guvernul condus de șeful liberalilor, Ilie Bolojan, s-a preocupat în mod activ de criza bugetară, încă de...
#jihadisti arestati Istanbul, #teroristi arestati aeroport Istanbul , #Statul Islamic
Comentarii
Poza obiectiv21
obiectiv21
rank 3
Ori sunt « suspectati », ori sunt dovediti ca jihadisti – teroristi
Daca « pretindeau » poate insemna ca nu sunt dovediti si trebuie inca considerati nevinovati, conform... Vezi tot
Poza niculaeda
niculaeda
rank 5
"Jihadisti arestati pe aeroportul din Istanbul: Pretindeau ca sunt
refugiati in drum spre Germania"
- da' lasatzi-i tata , ca frau merkel are nevoie de ei !:o((( Vezi tot
Vezi toate comentariile (9) Adaugă comentariu
