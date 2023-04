Jihadistii ISIL publica un video cu autorii masacrului de la Paris: "Omorati-i acolo unde-i intalniti"

Organizatia Statul Islamic a publicat duminica o inregistrare video care spune ca ii prezinta pe cei noua autori ai atentatelor care au facut 130 de morti pe 13 noiembrie la Paris si ameninta toate tarile din cadrul "coalitiei", inclusiv Marea Britanie.

In aceasta inregistrare, publicata sub titlul "Omorati-i acolo unde-i intalniti", este vorba despre patru belgieni, trei francezi si doi irakieni.

Publicata de divizia media in limbi straine a Statului Islamic, Al-Hayat Media Center, ea ii infatiseaza pe acesti jihadisti in timp ce comit atrocitati, cum ar fi decapitari si executarea prin impuscare a unor persoane prezentate ca ostatici.

Vorbind in araba si in franceza, mai multi dintre acestia afirma ca mesajul lor "este adresat tuturor tarilor participante la coalitia" antijihadista condusa de Statele Unite care a intervenit din septembrie 2014 impotriva SI in Siria si Irak.

Inregistrarea video arata, de asemenea, o fotografie al premierului britanic, David Cameron, insotita de o fraza in engleza afirmand ca "Oricine se va aseza de partea necredinciosilor va fi tinta sabiilor noastre".

Videoclipul ii descrie pe cei noua jihadisti ca "lei" care "au ingenuncheat Franta".

Imaginile mai contin extrase aratand atentatele de la Paris si operatiunile fortelor franceze de securitate dupa atacuri, potrivit AFP.