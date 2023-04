O noua inregistrare socanta a Statului Islamic: Jihadistul junior arunca in aer patru ostatici

Reteaua terorista Statul Islamic a difuzat, joi, o noua inregistrare video, in care un copil britanic de doar patru ani, supranumit "jihadistul junior", arunca in aer un vehicul in care erau patru ostatici.

Organizatia terorista sunnita, care a proclamat un "califat" in zone din Irak si Siria si s-a remarcat printr-o serie de acte de o brutalitate extrema, a prezentat joi o noua executie extrajudiciara, informeaza site-ul Metro.co.uk.

Nou clip socant al Statului Islamic: Un copil decapiteaza un ostatic si ameninta America in engleza

Patru ostatici au fost inchisi intr-o masina, intr-o zona desertica, unde au fost aruncati in aer de un copil.

Bomba din vehicul a fost detonata de Isa Dare, fiul in varsta de patru ani al islamistului Grace Khadija Dare, un terorist care a locuit in Londra.

"Urmeaza sa omoram patru necredinciosi aici. Sunt inamici, fiti atenti cu oameni de acesti fel!", afirma un terorist la inceputul inregistrarii.

Statul Islamic a postat online inregistrarea celui mai mare masacru (Video)

Inainte de a fi executati, cei patru ostatici recunosc presupuse activitati de spionaj la care ar fi participat.

Butonul care produce explozia a fost apasat de baiatul de patru ani, supranumit de presa "jihadistul junior".