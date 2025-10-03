Politia britanica, avertisment pentru femeile care se alatura jihadistilor (Video)

Marti, 12 Ianuarie 2016, ora 19:38
3358 citiri
Foto: Hepta.ro

Cel putin 56 de britanice au calatorit in Siria in anul 2015, a anuntat marti politia londoneza, care a prezentat un clip video prin care incearca sa descurajeze femeile britanice sa mearga in aceasta tara unde ele s-ar putea alatura jihadistilor.

La prezentarea acestui clip, in care trei refugiate siriene descriu penuriile pe care oamenii trebuie sa le suporte in zonele afectate de razboi, o reprezentanta a politiei, Hellen Ball, a subliniat ca multe femei nu sunt constiente de riscurile pe care si le asuma plecand in Siria, transmite agentia EFE.

Ea a atras atentia ca exista foarte multe fete si femei tinere, dar si familii, care decid sa mearga in Siria, fara sa constientizeze riscurile la care se expun acolo si faptul ca probabil niciodata nu se vor mai putea intoarce acasa.

Clipul video evidentiaza "realitatea dura pe care o traiesc femeile si copiii intr-o tara devastata de razboi", iar autoritatile spera ca acest filmulet le va determina pe tinere sa reflecteze asupra greselii enorme pe care ar putea sa o faca daca aleg sa plece in Siria.

Anul trecut au existat chiar si familii intregi de britanici care au plecat in Siria inclusiv cu copii mici. Opinia publica din Marea Britanie a fost socata de cazul a trei eleve cu varste de numai 15 sau 16 ani, care in luna februarie au plecat in Siria, politia suspectand ca una dintre ele s-a casatorit cu un combatant al gruparii jihadiste Statul Islamic.

Conform estimarilor politiei, circa 700 de britanici s-au deplasat in Siria si Irak pentru a se alatura jihadistilor, iar circa jumatate dintre ei au reusit sa revina in Marea Britanie.

#politie britanica clip femei jihadisti, #avertisment femei alaturare jihadisti , #Statul Islamic
Comentarii
Poza LORENZON
LORENZON
rank 1
Musulmanii trebuie incurajati, nicidecum descurajati sa plece in
Siria si Irak; numai asa putem scapa de ei! Vezi tot
Adaugă comentariu
