Razie impotriva Statului Islamic in Europa - teroristi arestati la Barcelona

Autoritatile au arestat in Spania si Maroc, in ultimele ore, zece persoane acuzate ca se ocupau cu recrutarea si antrenarea luptatorilor gruparii teroriste Statul Islamic (ISIL/Daesh).

Ministrul spaniol de Interne a anuntat ca in urma operatiunii multinationale au fost retinuti suspecti de terorism in orasele spaniole Barcelona, Toledo, Badalona si Xeraco, precum si in orasul marocan Casablanca, informeaza Al Jazeera.

Suspectii faceau parte dintr-o retea care se ocupa cu recrutarea, indoctrinarea si trimiterea luptatorilor straini sa lupte pentru ISIL in Siria si Irak.

Raidurile de al sfarsitul saptamanii reprezinta continuarea unei operatiuni in colaborare Spania-Maroc, in urma careia au mai fost retinute inca 14 persoane pe 25 august si 11 persoane pe 8 aprilie petru acuzatii similare.

Cel putin 100 de cetateni spanioli s-au alaturat pana acum gruparii teroriste Statul Islamic in Irak si Siria, iar autoritatile se tem ca acestia ar putea comite atentate si pe pamanat spaniol, dupa intoarcerea in tara.

