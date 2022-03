Romanul care lupta impotriva Statului Islamic in Siria (Foto)

Multi voluntari straini merg in Siria pentru a lupta impotriva Statului Isalmic, alaturandu-se fortelor kurde din tara macinata de razboi de mai bine de patru ani. Se pare ca printre acesti oameni curajosi se afla si un tanar din Romania.

Jurnalistul german Caspar Schliephack, care relateaza si din Beirut, Liban, a scris pe pagina sa de Twitter, ca un roman se afla printre voluntarii care ii ajuta pe kurzi sa infranga Statul Islamic.

Ziaristul specializat pe studii islamice, care scrie deseori despre gruparile kurde din Siria care lupta cu jihadistii ISIL, a aratat ca romanul, cunoscut sub pseudonimul Heval Rebaz Qahraman, s-a inscris in gruparea Unitatile de Protectie Kurde (YPG) sau "armata poporului kurd".

"Leii Libertatii au postat pe pagina lor de Facebook noi fotografii cu voluntarii #YPG: Heval 'Rebaz Qahraman' din Romania. #Rojava", a scris pe Twitter Caspar Schliephack.

De cand Statul Islamic a inceput sa puna stapanire pe vaste teritorii si orase importante din Siria, in presa au aparut nenumarate relatari despre curajul fara margini al luptatorilor kurzi, atat din YPG, cand si din alte grupuri care au acelasi tel: sa infranga Statul Islamic.

Gruparea YPG este principala forta kurda din Siria si are in jur de 30.000 de luptatori. Prost inarmati, prost echipati si extenuati de luni intregi in care au fost bombardati, dar hotarati sa lupte in continuare. Asta este realitatea de pe campul de lupta impotriva jihadistilor ISIL.

Razboiul lor nu este deloc hi-tech. Kurzii, cu cateva grenade, incearca sa ii opreasca pe militantii ISIL sa le rupa liniile. "Bineinteles ca avem arme. Dar sunt facute de noi", a spus unul dintre combatanti.

Aici nu exista vehicule de razboi Humvee sau masini blindate. Luptatorii circula inghesuiti cu microbuze invechite. Pentru a detecta orice miscare a Statului Islamic, kurzii se folosesc de un binoclu crapat.

Chiar si uniformele lasa de dorit - intr-un tur al pozitiilor de front in jurul orasului sirian Hasakah, jurnalistii CNN au intalnit soldati incaltati in sosete si sandale in loc de bocanci de lupta.

In YPG, femeila lupta cot la cot cu barbatii. Una dintre ele s-a remarcat in mod special. Este vorba despre Rehana, care a devenit cunoscuta dupa ce ar fi ucis peste 100 de extremisti ISIL. In luna octombrie a anului trecut, au aparut informatii cum ca Rehana ar fi fost capturata si decapitata de jihadisti, insa zvonurile s-au dovedit a fi false. Ea lupta in continuare cu militantii Statului Islamic.

O fotografie cu femeia in timp ce arata semnul victoriei a devenit virala, fiind redistribuita doar pe Twitter de peste 5.000 de ori.

