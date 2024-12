Sora noului John jihadistul vorbeste despre fratele ei: Un pusti colorat si creativ care s-a pierdut

Cand Statul Islamic si-a lansat cel mai recent clip de propaganda, saptamana trecuta, toti ochii erau atintiti spre noul militant-simbol al organizatiei teroriste.

Imbracat in negru, inarmat cu un pistol si cu fata ascunsa sub o masca de schi, barbatul a amenintat Marea Britanie cu un accent limpede londonez, scrie CNN.

Cine este noul John jihadistul: Povestea britanicului care isi ameninta tara in numele Statului Islamic

Asemanarea cu John jihadistul, ucis in noiembrie anul trecut cu o lovitura de drona, era evidenta. Desi autoritatile britanice au spus ca inca lucreaza la confirmarea identitatii sale, se pare ca agentiile de securitate isi concentreaza atentia pe un tanar de 32 de ani, care s-a convertit de la hinduism la islam si care isi spune Abu Rumaysah.

Londonezul - care a fost arestat si apoi eliberat pe cautiune, fiind acuzat de terorism - le-a scapat printre degete autoritatilor in septembrie 2014, la o zi dupa eliberare, cand a fugit din Marea Britanie in Siria, alaturi de sotia si copiii sai, pentru a se alatura Statului Islamic.

Cum a fost posibil ca noul John jihadistul sa fuga din Marea Britanie: Allah si-a batut joc de voi

Insa pentru studenta la drept Konika Dhar, el nu este Abu Rumaysah, ci Siddhartha Dhar sau simplu Sid - fratele ei mai mare.

"Era un frate obisnuit, cred. Ii placea sa joace baschet, la care era si bun, ii placeau jocurile pe calculator si filmele. Ii placea si sa colectioneze benzi desenate...doar un frate mai mare normal, bun", a povestit ea pentru CNN.

Noul John jihadistul care ameninta Marea Britanie este ca si mort

Se vedea cu ochiul liber ca radicalizarea fratelui sau i-a afectat familia. Era vizibil tensionata si atenta ca nu cumva sa spuna ceva gresit. A spus ca vrea sa lumea sa vada o latura diferita a fratelui ei, cea alaturi de care a crescut. I-a aratat jurnalistului poze cu un adolescent in timp ce isi taia tortul de ziua lui.

"Era foarte prietenos, foarte relaxat, nu prea preocupat de politica sau altceva", a spus tanara, cu o voce plutind in deriva.

Convertirea la islam

Dupa ce s-a convertit la islam, Dhar a inceput sa se schimbe, a povestit Konika. Refuza sa mai manance mancarea gatita de mama sa, pentru ca nu era halal. A inceput sa isi petreaca timpul cu Anjem Choudary, un avocat devenit propovaduitor al islamului radical, care acum este acuzat de propaganda online in numele Statului Islamic.

Alti cinci islamisti din cercul noului John jihadistul au fugit din Marea Britanie: Cum au reusit

Jurnalistul CNN i-a luat un interviu lui Abu Rumaysah pentru o emisiune televizata, cu putin timp inainte sa plece din Marea Britanie. I-a spus ca nu mai poate iubi pe nimeni din familia sa, nici macar pe mama lui.

"E mama mea si trebuie sa am grija de ea (...). Dar nu am voie sa iubesc non-musulmani. Deci este o chestiune de credinta", spunea el la acea vreme.

Sora lui a precizat ca unul dintre lucrurile pe care le-a observat a fost ca Sid a renuntat complet la identitatea sa "si asta-i un lucru trist, pentru ca avea cea mai colorata si creativa personalitate si nu stiu unde am gresit, dar s-a pierdut".

"Exista un sentiment de vina. De ce nu l-am putut opri? Suntem atat de rai incat trebuie sa pleci? Sa pleci si sa traiesti o alta viata?", s-a intrebat ea.

Konika a marturisit ca isi doreste cu disperare sa creada ca fratele ei nu este barbatul din inregistrarea ISIL, ca nu poate sa il asocieze pe acel criminal cu pustiul alaturi de care a crescut.

Insa a recunoscut ca in timpul putinelor discutii pe care le-a avut cu Dhar de cand s-a alaturat Statului Islamic, fratele ei nu a dat niciun semn de remuscare pentru deciziile pe care le-a luat.

Konika crede ca fratele ei nu este fericit. Crede ca este o victima a spalarii pe creier, despre care spune ca se va inrautati cat timp va sta in Siria. I-a transmis ca familia sa inca il iubeste, ca ii este dor de el si ca inca se poate intoarce acasa.

