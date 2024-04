Statul Islamic a aruncat in aer cladirea armatei din Irak - zeci de militari morti

Jihadistii de la Statul Islamic au aruncat in aer cladirea principala a armatei irakiene, peste 40 de militari fiind ucisi, in timpul violentelor confruntari pentru castigarea orasului Ramadi din vestul Irakului.

Intre timp, batalia continua si alte orase cheie ale acestei tari, fortele irakiene incercand sa preia controlul detinut pana acum de extremistii ISIL, potrivit CNN.

Ramadi este un adevarat camp de lupta de miercuri, cand trupele irakiene au lansat o ampla ofensiva impotriva teroristilor, in acelasi timp in care o operatiune militara a fost demarata si in orasul Tikrit.

Lovitura pentru Statul Islamic: Pierde caile de comunicatie dintre Siria si Irak

Luptatorii Statului Islamic s-au folosit de o metoda ingenioasa de a arunca in aer cladirea armatei. Ei au sapat un tunel urias sub edificiu si l-au umplut cu sute de bombe artizanale, pe care le-au detonat, a declarat Sabah Al-Karhout, seful Consiliului Provinciei Anbar, in care se afla orasul Ramadi.

Cladirea principala a armatei se situeaza in localitatea Albu Diab, la doar patru kilometri de Ramadi.

Au existat informatii potrivit carora coalitia internationala condusa de SUA ar fi bombardat imobilul, insa aceastea au fost infirmate de Al-Karhout.

Un comunicat al coalitiei mondiale impotriva ISIL arata, vineri dimineata, ca fortele irakiene au reusit sa respinga un atac al Statului Islamic asupra orasului Ramadi, in ciuda faptului ca jihadistii au atacat din mai multe directii.

Totusi, purtatorul de cuvant al Statului Islamic, Abu Mohammed al Adnani, a precizat ca victoriile inregistrate de membrii coalitiei impotriva gruparii teroriste sunt "false si iluzorii" si ca ISIL va castiga razboiul pana la urma.