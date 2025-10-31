Statul Islamic a ocupat un oras libian, a decapitat 12 persoane si a fost fortat sa se retraga

Gruparea jihadista Statul Islamic a preluat controlul orasului vestic libian Sabratha, pentru o scurta perioada, miercuri. Militantii au decapitat 12 membri ai fortelor de securitate inainte de a fi fortati sa se retraga, au anuntat oficiali libieni miercuri.

Taher al-Gharabili, inalt comandant al armatei libiene, a anuntat ca fortele sale au scos grupul jihadist din oras miercuri dimineata, dupa ce acesta a exploatat "un vid de securitate" creat cand militarii isi concentrau atentia in alta parte, scrie Newsweek.

Sabratha este un oras care serveste drept centrul de unde refugiatii incearca sa plece in calatoria periculoasa si ilegala catre Europa. Vineri, fortele aeriene SUA au vizat o tabara de antrenament a Statului Islamic din apropiere de oras. Au fost ucisi zeci de jihadisti si doi ostatici sarbi capturati de grupare anul trecut.

Statul Islamic si-a instalat tabere de antrenament langa oras la inceputul lui 2015, ceea ce a dus la temeri pentru patrimoniul localitatii, unde doua muzee gazduiesc monede si mozaicuri din era bizantina si statui din perioada romana.

Marti, primarul din Sabratha, Hussein al-Thwadi, a anuntat ca fortele libiene au atacat mai multe cladiri in care se aflau militanti ai Statului Islamic, ceea ce a dus la patru morti si cinci raniti din randul libienilor. Nu se stie numarul vcitimelor din randul Statului Islamic.

