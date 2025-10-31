Statul Islamic a ocupat un oras libian, a decapitat 12 persoane si a fost fortat sa se retraga

Autor: Ana Ilie
Miercuri, 24 Februarie 2016, ora 13:52
4175 citiri
Statul Islamic a ocupat un oras libian, a decapitat 12 persoane si a fost fortat sa se retraga
Foto: Pexels

Gruparea jihadista Statul Islamic a preluat controlul orasului vestic libian Sabratha, pentru o scurta perioada, miercuri. Militantii au decapitat 12 membri ai fortelor de securitate inainte de a fi fortati sa se retraga, au anuntat oficiali libieni miercuri.

Taher al-Gharabili, inalt comandant al armatei libiene, a anuntat ca fortele sale au scos grupul jihadist din oras miercuri dimineata, dupa ce acesta a exploatat "un vid de securitate" creat cand militarii isi concentrau atentia in alta parte, scrie Newsweek.

Sabratha este un oras care serveste drept centrul de unde refugiatii incearca sa plece in calatoria periculoasa si ilegala catre Europa. Vineri, fortele aeriene SUA au vizat o tabara de antrenament a Statului Islamic din apropiere de oras. Au fost ucisi zeci de jihadisti si doi ostatici sarbi capturati de grupare anul trecut.

Statul Islamic si-a instalat tabere de antrenament langa oras la inceputul lui 2015, ceea ce a dus la temeri pentru patrimoniul localitatii, unde doua muzee gazduiesc monede si mozaicuri din era bizantina si statui din perioada romana.

Marti, primarul din Sabratha, Hussein al-Thwadi, a anuntat ca fortele libiene au atacat mai multe cladiri in care se aflau militanti ai Statului Islamic, ceea ce a dus la patru morti si cinci raniti din randul libienilor. Nu se stie numarul vcitimelor din randul Statului Islamic.

Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD
Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD
Politicienii din coaliția de guvernare continuă să comenteze situația Oanei Gheorghiu, numită vicepremier, iar PSD susține, în acest context, că aceasta a făcut „caritate pe bani”,...
Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta ”securiștilor care acum au îmbrăcat haina antisistemului”: ”Mizeria e mare, interesele sunt uriașe”
Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta ”securiștilor care acum au îmbrăcat haina antisistemului”: ”Mizeria e mare, interesele sunt uriașe”
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei, a declarat vineri, 31 octombrie, într-o postare pe Facebook, că se aşteaptă la atacuri „mizerabile” şi la...
#Stat Islamic decapitari LIbia, #Stat Islamic oras ocupat Libia , #Statul Islamic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Are o fiica de 70 de ani, un fiu de 5 ani si patru prieteni, insa doar unul mai e in viata. I-a spus sotiei ultima dorinta
Digi24.ro
Rusia declara ca e pregatita pentru negocieri directe cu Ucraina, insa cu o conditie
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gata cu alergatul pentru plata amenzilor. Se va putea face direct de pe telefon. Care sunt primii beneficiari
  2. Războiul lui Marco Rubio: cum a renunțat la acordul cu Venezuela și a deschis drumul pentru înlăturarea lui Maduro
  3. Statele Unite au ales țintele pe care ar urma să le lovească în Venezuela și așteaptă ordinul lui Trump. Atacurile ar putea fi lansate în următoarele zile sau chiar ore
  4. Pentagonul pregătește mii de militari ai Gărzii Naționale pentru misiuni de reacție rapidă
  5. Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv
  6. Mesajul de la "Poliție" care îţi fură toate datele. Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor
  7. Rusia a folosit de mai multe ori o rachetă interzisă, capabilă să transporte focoase nucleare, împotriva Ucrainei: ”Demonstrează disprețul dictatorului Putin față de SUA”
  8. Incident la un exerciţiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală. Ce decizie a luat în doar câteva secunde
  9. 200.000 de bărbați ultraortodocși au blocat intrarea în Ierusalim în semn de protest față de serviciul militar obligatoriu VIDEO
  10. Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament