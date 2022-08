Statul Islamic, imagini cu o noua executie

Militantii Statului Islamic au publicat mai multe fotografii in care este infatisata decapitarea unui barbat acuzat de "posibila blasfemie".

Intr-una dintre fotografii, prezentate de Daily Mail, se poate vedea un barbat legat cu catuse la maini si cu o esarfa la ochi langa o duba. In alta imagine, barbatul sta in genunchi si este inconjurat de mai multe persoane inarmate. In spatele lui sta un alt barbat, cu fata acoperita, care tine in mana ceea ce pare a fi un satar.

Membrii ISIL au publicat inclusiv imagini realizate in urma executiei.

Acestea sunt cele mai recente materiale publicate de grupul militant, care foloseste din ce in ce mai mult propaganda pentru a atrage noi recruti si pentru a-i intiminda pe cei care lucreaza impotriva ISIL in Irak si in Siria.

Imaginile sunt similare videoclipurilor cu decapitarile ostaticilor britanici si americani.

Ele urmeaza unei inregistrari video in care jihadistii avertizeaza ca "America va arde" si ameninta cu repetarea atrocitatilor care au avut loc pe 11 septembrie 2001.

In inregistrare sunt incluse cateva dintre cele mai brutale executii realizate de ISIL, precum decapitarea jurnalistului american James Foley si executarea prin incendiere a pilotului iordanian Muadh al-Kasasbeh, intr-o cusca.

