Statul Islamic revendica atacul armat asupra turistilor din Rusia

Joi, 31 Decembrie 2015, ora 11:53
Statul Islamic revendica atacul armat asupra turistilor din Rusia
Gruparea extremista Statul Islamic a revendicat atacul armat de la cetatea antica din Daghestan, regiune a Rusiei din Caucazul de Nord. Incidentul s-a soldat cu un mort si 11 raniti.

Revendicarea a fost raportata de grupul de monitorizare SITE Intelligence Group, informeaza Today.

"Cu ajutorul lui Allah, luptatorii califatului au reusit sa atace un grup de ofiteri ai serviciilor speciale ruse in orasul Derbent din sudul Daghestanului, au omorat un ofiter si au ranit altii", a anuntat Statul Islamic miercuri.

Atacul a avut loc marti noaptea in apropiere de Derbent, cel mai vechi oras rusesc, care tocmai si-a sarbatorit a 2000-a aniversare.

Rebelii islamisti din Daghestan, la est de Cecenia, se alatura in numar mare Statului Islamic.

