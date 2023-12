Strategie contra extremismului in Marea Briranie: Cum ii opreste Cameron pe tineri sa se alature teroristilor

Prim-ministrul britanic David Cameron isi prezinta luni "noua strategie contra extremismului", o serie de masuri ce includ mai ales facilitarea retragerii pasapoartelor minorilor pentru a-i opri sa se alature unor grupari cum ar fi Statul Islamic (ISIL).

Guvernul Cameron a anuntat deja de mai multe ori de la inceputul anului ca va prezenta aceasta noua strategie ce ar trebui sa se concretizeze printr-un proiect de lege anti-extremism pana la sfarsitul anului. El spera astfel sa contracareze recrutarea in Marea Britanie a combatantilor straini de catre grupari jihadiste, relateaza AFP.

O tanara britanica denunta "mentalitatea de gangster" a femeilor din Statul Islamic

Potrivit cifrelor oficiale, peste 700 de britanici ar fi plecat sa lupte in regiunile din Siria si Irak controlate de ISIL, dintre care 300 s-ar fi intors in Marea Britanie.

Un "element cheie" al acestei strategiei este "de a face mai mult pentru a proteja copiii si persoanele vulnerabile contra riscului de radicalizare", urmeaza sa declare luni Cameron, potrivit unui comunicat publicat de serviciile sale.

Ads

Concret, explica Downing Street, parintii "preocupati de posibilitatea ca copiii lor de 16, 17 ani s-ar putea duce in afara tarii sub influenta extremistilor ar putea cere ca pasapoartele lor sa fie retrase".

"Te convertesti sau mori!" Primul califat al Statului Islamic declarat intr-un oras din Europa

Retragerea pasapoartelor exista deja pentru minori sub 16 ani, precizeaza Executivul britanic, in timp ce politia le poate confisca pe cele ale adultilor.

David Cameron urmeaza de asemenea sa anunte ca "orice persoana care a fost condamnata pentru infractiuni legate de terorism sau activitati extremiste va avea automat interdictie de a lucra cu copiii sau persoane vulnerabile".

Anul care s-a scurs a fost marcat in Marea Britanie de mai multe cazuri implicand minori plecati sa se alature gruparii Statul Islamic ce au marcat opinia publica, in special cel din luna februarie cand trei adolescente de 15 si 16 ani au plecat din tara pentru a ajunge in Siria.

Cum isi recruteaza Statul Islamic adepti

Duminica, David Cameron a anuntat un plan de 5 milioane de lire sterline (6,8 milioane dolari) pentru a ajuta asociatiile si organizatiile locale sa combata propaganda jihadista, aminteste France Presse.

Ads