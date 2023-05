Tentaculele Statului Islamic, in Spania: Prinsi ca recrutau tineri si arestati

Patru persoane au fost arestate in Spania si in enclava spaniola Mellila, fiind suspectate ca recrutau adepti pentru Statul Islamic.

Cei patru suspecti se foloseau de retelele sociale pentru a indoctrina si recruta tineri radicalizati, care sa lucreze pentru jihadistii de la ISIL, arata CNN.

Ei au reusit sa atraga utilizatori de Facebook inclusiv din America Latina, Statele Unite, Belgia si Franta.

Ministerul de Interne din Spania a anuntat, marti, ca autoritatile au arestat patru suspecti, in diferite parti ale tarii, care recrutau pentru Statul Islamic.

Doi suspecti cheie au fost arestati in enclava spaniola Melilla, aflata pe coasta de nord a Marocului. Acestia traduceau materiale ale ISIL in limba spaniola si atrageau in capcana inclusiv femei.

Pe langa activitatea de pe Internet, cei doi se intalneau si acasa cu adeptii si le aratau cele mai noi clipuri de propaganda ale Statului Islamic. Unele dintre persoanele ademenite se pregateau chiar sa calatoreasca in zonele de conflict, pentru a se alatura jihadistilor.

Ceilalti doi suspecti au fost arestati in apropiere de Barcelona si, respectiv, in provincia spaniola Girona.

Autoritatile au aratat ca unul dintre ei edita si distribuia clipuri de promovare a Statului Islamic, iar celalalt era un "lup singuratic" care, la randul lui, fusese indoctrinat si demarase pe cont propriu o campanie pentru a-i convinge si pe altii sa se alature teroristilor de la ISIL.