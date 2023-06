Triplu-atentat al Statului Islamic cu aproape 100 de morti

Aproape 100 de oameni au fost ucisi intr-un masacru al Statului Islamic comis miercuri in capitala irakiana Bagdad. Politistii si medicii au anuntat ca cel putin 93 de persoane au murit in urma a trei atacuri cu masina capcana pe parcursul zilei.

Cel mai sangeros dintre atacuri a avut loc la orele aglomerate ale diminetii, intr-o piata aflata in cartierul Sadr City, zona cu populatie majoritar siita - o comunitate religioasa considerata pagana si inamica de catre jihadistii ISIL.

In acest prim atentat, 64 de oameni au murit, iar 87 au fost raniti, arata BBC. Dupa-amiaza, alti doi teroristi sinucigasi au vizat puncte de control ale Politiei din cartierele Kadhimiya si Jamia, omorand in total 29 de oameni. Statul Islamic a revendicat toate cele trei atacuri.

In ceea ce priveste masacrul din piata aglomerata, politistii au informat ca explozibilii erau ascunsi sub fructele si legumele dintr-o masina.

Printre victime s-au numarat si multe femei care in momentul exploziei se aflau intr-un salon de infrumusetare, printre care si cateva mirese ce se pregateau de nunta, au declarat surse din Politie pentru Reuters.

Gruparea jihadista sunnita Statul Islamic, care controleaza vaste teritorii din Siria si Irak, a atacat in repetate randuri comunitatile siite, inclusiv pe cea din suburbia Sadr City, insa atentatul de miercuri dimineata a fost cel mai sangeros de pana acum.

ONU sustine ca 3.379 de irakieni au fost ucisi in urma actelor teroriste, violentelor si conflictelor armate in primele patru luni ale acestui an.