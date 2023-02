Un kamikaze din Statul Islamic s-a aruncat in aer in sud-estul Turciei

Un militant al gruparii teroriste Statul Islamic s-a aruncat in aer in timpul unui raid al politiei turce desfasurat sambata in orasul Gaziantep, in sud-estul Turciei, la frontiera cu Siria.

In atac au fost raniti patru politisti, dintre care unul este in stare grava, au informat duminica ziarele locale, potrivit AFP.

In timpul asaltului efectuat de politia antiterorista asupra unui apartament dintr-o cladire din oras, un kamikaze si-a detonat dispozitivul exploziv atasat de corp, a relatat agentia Dogan.

