Vaticanul, in alerta: Sunt actiuni si mai periculoase decat ale Statului Islamic (Video)

Serviciile de securitate de la Vatican sunt in alerta din cauza riscului unui atentat al grupului Stat Islamic, insa nu exista informatii privind vreun complot terorist concret, afirma Domenico Giani, comandantul Jandarmeriei statale, intr-un interviu acordat revistei italiene Polizia Moderna.

Intrebat despre amenintarea reprezentata de organizatia terorista Stat Islamic, care ocupa teritorii din Siria, Irak si Libia, Domenico Giani a afirmat: "Amenintarea terorista exista, dupa cum rezulta din conversatiile pe care le-am avut cu colegii italieni si straini. Dar un lucru este existenta unei amenintari, iar altul planificarea unui atentat. In momentul de fata, nu avem cunostinta de planuri concrete privind atacuri contra Vaticanului sau a Sfantului Parinte".

"Vigilenta serviciilor de securitate este permanent la un nivel inalt. Nu exista doar amenintari din partea organizatiei teroriste Stat Islamic, ci si riscuri privind actiuni individuale, care sunt mai periculoase. Ma gandesc la persoane cu probleme psihice sau la indivizi care ar putea comite atacuri la Vatican pentru a atrage atentia mediatica", a subliniat Domenico Giani, comandantul Jandarmeriei de la Vatican, in interviu acordat revistei Polizia Moderna, publicatia oficiala a Politiei italiene.

Organizatia terorista sunnita Stat Islamic a amenintat in mai multe randuri ca va comite atacuri la Vatican. Luna trecuta, in inregistrarea video care arata executarea a 21 de crestini in Libia, grupul terorist Stat Islamic avertiza: "Pentru cruciati, siguranta este doar o dorinta. Vom cuceri Roma!"